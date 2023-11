Kindesliebe braucht Familienhände

Sie nährt uns von Kindesbeinen an: bedingungslose Liebe.

Sie reift ein Leben lang: bedingende Liebe.

Ist beides erbracht: Nächstenliebe erwacht.

Die Liebe zum Menschen ist entfacht.

Das Leben ist endlich, der Tod kommt.

Viele glauben an Gott, lieben ihn prompt.

Doch Gott ist unsichtbar, ist eine Metapher, die fasziniert.

Menschenliebe ist reale Kraft, Gottesliebe inspiriert.

Doch ohne Menschenliebe auch Gottesliebe nicht passt.

Ohne Liebe wächst Hass, drum bleibt auch Gott verhasst.

Die Liebe zu leben darf nicht enden.

Drum gehören Kinder in Familienhände.

Dann wächst kindliche Selbstbestimmtheit mit Liebe.

Die nächsten Kinder folgen in Liebe.

Werner Bösen







