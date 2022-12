Krampusse in der Winternacht

SN/photo by alessio zaccaria on unsplash

Wie ich im Jahr 1976 hier im Außerfern als Lehrerin angefangen habe, war die Bezeichnung für Lehrerinnen noch "Fräulein" (ich hatte zwar schon vier schulpflichtige Kinder, das tat aber der Bezeichnung keinen Abbruch). Es war so um Nikolaus herum. Ein Wintertag, wie es ihn heute nur mehr sehr selten gibt. Viel Schnee und der Nebel des Lechs verschmolz mit den Bergen und dem Himmel zu einer Einheit. Ich war in der Autoreifenspur zu Fuß auf dem Weg über die Lechaschauer Brücke, als mir von der anderen Seite zwei Krampusse entgegenkamen. Es waren diese Gesellen mit dem dicken weißen Fell und den wilden Masken und vielen Hörnern. Zurück konnte ich nicht, als mutig ihnen entgegen! Knapp bevor ich sie erreichte, bog einer links, der andere rechts ab. Ich durfte zwischen ihnen durch. Gott sei Dank, alles gut gegangen, dachte ich und drehte mich zu ihnen um. In dem Augenblick schaute auch einer der Krampusse zurück und winkte. "Hallo, Fräulein!", rief er.

Bertlinde Schider







