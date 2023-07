Kreislauf des Lebens

"Ich werde Oma!" Wie oft habe ich diesen Satz schon vernommen und mich von Herzen mit Derjenigen gefreut. Seit einigen Monaten bin ich es, die dies sagen darf. Und es überrascht mich jedes Mal aufs Neue, welche Emotionen diese Botschaft in mir auslöst. Die ganze Bedeutung dieses im Lebenskreislauf so bedeutenden Ereignisses liegt in diesen drei Worten. Ich durfte Leben schenken und nun gibt meine Tochter es weiter. Die nächste Generation kündigt sich an. Das löst auch Wehmut aus ob der Vergänglichkeit der eigenen Lebensspanne. Und trotzdem überwiegt die Dankbarkeit, noch einmal jemand ins und durchs Leben begleiten zu dürfen.

Beatrix Hinterhofer







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at.

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum.