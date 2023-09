Leben am seidenen Faden

Ein Spinnennetz: Welch Staunen ergreift uns Menschen, wenn der Blick für dieses Wunder der Natur geschärft ist. Ein fleißiges Lebewesen schafft ein meisterliches Gewebe, das als Fangnetz für seine Lebensgrundlage dient. Und dann übersieht manch Tollpatsch den silbernen Faden, an dem sich das kunstvolle Gebilde hochrankt und zerstört es. Ist dies nicht eine Allegorie auf unser menschliches Dasein, in welchem wir in ein Netz voller Abhängigkeiten eingesponnen sind, welches jederzeit durch einen externen Eingriff zerstört werden kann? Wir erleben dies gegenwärtig in unserem viel gepriesenen Europa, in welchem das Sicherheitsnetz eines ganzen Volkes brutal zerstört wird.

Horst Weber







