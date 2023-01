Meine Kulm

Ich stand als kleines Mädchen auf den Zehenspitzen auf einem Stockerl im Jahr 1951 am Dachboden vom Bauern Popp in Tauplitz und schaute durch das Fernglas meines Opas durch die Dachluke hinüber auf das Springen am Kulm. Dort sprang gerade Bubi Bradl mit rudernden Armen über hundert Meter. Die Frauen aus dem Dorf verkauften Würstel mit Brot im Auslauf, dort wo im Frühjahr auf den Wiesen die Narzissen blühten. Im Sommer suchten wir Schwammerln im Bergwald an der Schanze.

Und heute - hight tech am Kulm! Und trotzdem - für mich bleibt der alte Kulmflair.

Bertlinde Schider