Dieses Fest lässt keinen kalt.

Ein Baum geholt wird aus dem Wald.

Man wünscht sich Frieden auf der Welt

und dass es nicht nur geht um's Geld.

Doch ein's ist wirklich sonderbar -

was ist damit im Rest vom Jahr?

Da wird geschuftet wie besessen -

auf's Innehalten oft vergessen!

Man will ja schließlich was erreichen

und sich auf Instagram vergleichen.

Die Schraube dreht sich immer mehr -

im Inner'n ist man längst schon leer.

Das Leben wird zum Ego-Trip -

am End' die Hauptsach', du bist hip!

Der Heiligabend wird zur Show,

mit sehr viel Glitzer, Glamour, Glow.

Doch das Gefühl "Zufriedenheit"

will sich nicht einstell'n weit und breit!

Was ist gescheh'n, was ging verloren,

seit das Christkind ist geboren?

Den Weisen aus dem Morgenland

war einst der Weg auch nicht bekannt.

Die Richtung hat ein Stern gezeigt,

nur wir sind, scheint's, falsch abgezweigt.

Die Umkehr wird nicht dadurch glücken,

indem wir kurz auf "Reset" drücken!

Doch wenn wir unter'm Baum dann singen,

glaub' ich ganz fest, es kann gelingen!



Brigitte Langwallner, 5151 Nußdorf