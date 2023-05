Mailo, der herzige Liebling

Meine 19-jährige Enkelin hat einen kleinen Hund, einen Zwergspitz "Pomeranian", zwei Jahre alt.

Er ist der Liebling der ganzen Familie. Ein sehr kluger kleiner Kerl, der, wenn er zu mir kommt, sofort in die Küche saust, um etwas Gutes zu erbetteln.

Ostern hatte unsere Familie mit "Mailo" in einem Hotel im Ausseerland verbracht.

So wurde neben einigen anderen Hunden Mailo der Liebling der Gäste und des Personals. "Ist der Herzig", sagten alle. Er ist sehr brav, intelligent, spielt gerne und liebt Spaziergänge.

Vor lauter Liebe wollte er mir einmal sogar das Gesicht abschlecken. Ein "nein" genügte! Der Hundeblick sprach Bände. Ich hätte mir nie gedacht, dass so ein kleines Wesen mir so viel Freude bereitet!

Anneliese Göttinger







