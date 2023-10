Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, mein Name ist Herbst, Malermeister Herbst.

Die Natur hat mir die Aufgabe zugeteilt, die Blätter der Bäume und Sträucher zu färben.Meine Gehilfin ist die Sonne, die mir mit ihren schwächer werdenden Strahlen hilft, die einzigartigsten Farben in einem wahren Farbenrausch auf die Blätter zu bringen.

Von hellem Braun über zahlreiche Schattierungen und Tönungen bis zum Rotgold und Blutrot - um das mich die Ahornblätter immer anbetteln - reicht meine Farbpalette.

Nicht nur Laubbäume sind meine zufriedenen Kunden, sondern auch einem Nadelbaum - der Lärche - färbe ich ihre Nadeln von hellgelb bis zu einem glänzenden satten Goldgelb.

Menschen zu erfreuen, die in der Lage sind, mir bei dem langsamen Schauspiel des Färbens zuzusehen, zählt zu meinen Aufgaben und bereitet mir große Freude.

Sie genießen es, wie ich meine Farben mit viel Erfahrung auf der Palette zusammen mische und meine Pinseln von Tag zu Tag anders schwinge um neue Farbraffinessen zu schaffen.

Ich beobachte sie auch, wie sie von Erstaunen ergriffen durch die Wälder wandern, um die bunte Blätterpracht die teilweise schon am Boden liegt, zu bewundern und zu fotografieren.

Die einzigartigen Ergebnisse meiner unermüdlichen Arbeit sind in meinen Galerien - den Wäldern - noch eine Zeit lang zu bewundern, bevor meine Freunde - der Wind und der Regen - sie von den Bäumen holen werden.

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie in Scharen meine Galerien besuchen, um meine Kunstwerke zu bestaunen.

Es gibt keine geregelten Öffnungszeiten und der Eintritt ist frei.

Wilfried Ledolter







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at.

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum.