Mein grober Befund zum Thema:

.) trotz wissenschaftlich belegter Faktenlage, die seit Jahrzehnten bekannt ist, war der KW (Klimawandel) kein diskussionwürdiges Thema;

.) nun, da die Folgen sichtbar werden, beginnt die Diskussion darüber;

.) jetzt setzen die Kräfte des Marktes ein neues Ziel: die "Nachhaltigkeit";

.) die verschiedenesten Industriezweige entwickeln und präsentieren ihre Nachhaltigkeitsprodukte;

.) es setzt der übliche Konkurrenz- und Verdrängungswettbewerb ein;

.) die Politik ist einerseits ratlos und überfordert, andererseits der Industrie dankbar für jedes ihrer Produkte, sei es im Bereich Mobilität (E-Antrieb etc.), Heizen (Styropor, Hackschnitzel, Pellets, ...) oder Energie (Windkraft, PV);

.) so kann einerseits das Wachstum für die Wirtschaft aufrecht erhalten werden und andererseits den besorgten Bürger die Illusion des "nachhaltigen" Ökowachstums präsentiert werden;

.) so wird es die nächsten Jahre weitergehen, bis diese Illusion durchschaut wird und das System an die Wand fährt;

.) d. h. dass sämtliche materiellen Werte, die durch Einsatz von viel (Fremd-)Energie geschaffen wurden, durch die Unberechenbarkeiten der kommenden Klima- Ereignisse wieder zerstört werden.

Soweit mein (erster) Beitrag. Ich habe mir vorgenommen, ähnlich wie Traudy Rinderer, ihnen täglich darüber zu schreiben.

Zur Erinnerung: Traudy Rinderer hat seinerzeit (in den 70er Jahren) dem damaligen Bundelkanzler Dr. Bruno Kreisky täglich einen persönlichen Brief zum Thema AKW Zwentendorf geschrieben.

Alfred Schmudermayer



Quelle: SN