Um gegen den Klimawandel etwas bewirken zu können, sind auch die Gemeinden gefordert. Die Gemeindevertreter, allen voran der Bürgermeister, müssen dieses Thema ernst nehmen und auch den Bürgern durch Aufklärung bewusst machen. Als Bürger habe ich in der Vergangenheit oft versucht, durch ein Gespräch mit dem Bürgermeister auf diverse Probleme hinzuweisen. Es geht mir vor allem um die Reduktion des Individualverkehrs. Es ist mir klar, dass dieses Thema in einer Gemeinde anzusprechen besonders heikel ist. Die Gemeindepolitik will auf ihr jeweiliges Klientel, dem eben viele Autofahrer angehören, Rücksicht nehmen.

Verkehrstafeln, Poller und diverse andere bauliche Maßnahmen halten viele Autofahrer nicht davon ab, in weitgehend autofreie Zonen einzufahren, die Gehsteige zu befahren und zum Parken zu benützen. Dies alles ist straffrei möglich, da fast jegliche Überwachung fehlt.

Mein Vorschlag, auf die dem Zentrum naheliegenden Parkmöglichkeiten, mit kurzen Wegen ins Zentrum hinzuweisen oder Maßnahmen gegen die teilweise eklatanten Geschwindigkeitsübertretungen zu treffen, erhielt ich zur Antwort, dass dies alles sehr schwierig ist. Auch Nachtfahrverbot und Fußgängerzone stehen wirkungslos nur auf einer Tafel, es wird ja nicht oder kaum kontrolliert. Mir wurde viel Verständnis entgegen gebracht, man ist ja meiner Meinung, nur bewirkt haben meine Gespräche wenig.

Mein Resümee, wenn aufgrund fehlenden Mutes in den Gemeinden künftig keine nachhaltigen Änderungen zu Gunsten der Ökologie möglich sind, werden die Auswirkungen des Klimawandels mit all seinen Folgen unsere Zukunft sein.

DI Willibald Klapf

Quelle: SN