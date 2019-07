Ich kann die ÖBB-Nachtzüge sehr empfehlen. Ich fahre beruflich öfters mit dem Nachtzug von Wien nach Zürich - man fährt am Abend los und kommt am nächsten Tag ausgeruht um 8.20 Uhr an. Mit dem Flugzeug müsste ich wahrscheinlich um 5.00 Uhr aufstehen. Ich fahre generell gerne mit dem Zug, am wichtigsten ist mir aber der Beitrag zum Klimaschutz. Auch in andere Städte nach Deutschland bin ich bereits mit dem Nachtzug.

Christian Thalmayr



Quelle: SN