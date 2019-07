Dass sich die SN mit ihren Redakteurinnen und Redakteuren so ausführlich mit dem Phänomen Wetter beschäftigt, ist erfreulich. Ich segle schon sehr lange, meist am Attersee, und Regatten finden hauptsächlich am Wochenende statt. Die ganze Woche ist sehr oft gutes Segelwetter. Samstag Regatta, und wir schaffen gerade eine Wettfahrt. Und das wird von Jahr zu Jahr unsicherer. Unwetter, die meist von Westen kommen, sind in kürzeren Abständen zu beobachten, sind früher vorbeigezogen. Letzter Zeit dreht sich das Unwetter und kommt von Unterach, dort wo der See am tiefsten ist, mit starkem Südwind und hohen Wellen Richtung Nussdorf und Attersee. Das geschah heuer schon dreimal, wo größere Schäden an den Booten entstehen. Vorigen Herbst lagen die Boote teilweise am Grund, oder an Land.

Was hat sich verändert und warum?

Manfred Wagner



Quelle: SN