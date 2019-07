Vorerst möchte ich ihnen mitteilen, dass ich Ihren Aufruf zur weiteren Problematisierung des Problems Umwelt als eine ausgezeichnete Aktion finde.

Meine Frau und ich entscheiden uns, Folgendes zu tun oder nicht zu tun:

1. KFZ

Vor zwei Jahren übersiedelten wir von Köln in die Südoststeiermark und standen vor der Frage der Mobilität. Meine Frau arbeitet von zu Hause aus, ich bin Pensionist und so gesehen könnten wir auch mit dem Fahrrad fahren. Wenn da nicht die Problematik mit den wöchentlichen Einkäufen oder die Entfernung zu Graz wegen kultureller Veranstaltungen wäre. Der Kauf eines neuen PKW stand ebenso an.

Wir entschlossen uns für ein Hybridfahrzeug und konnten somit unseren Benzinverbrauch (auch mit der Einschränkung unnötiger Fahrten) um ca. 60 % senken.

Unsere Zukunftsvision (zwei bis drei Jahre) ist ein reines E-Auto. Mit einem ansässigen Elektrounternehmen bin ich bereits in Kontakt, um die nötigen Erfordernisse wie Wechselrichter und dergleichen einzuplanen.



2. Reise Weihnachten / Neujahr 2019/2020

Es gehört(e) zu unseren Standards über Weihnachten und Silvester wegzufahren.

Dieses Jahr stand zur Auswahl:

- Nach Südafrika zu fliegen und mit dem Schiff die afrikanische Atlantikküste retour nach Europa oder

- Flug nach Florida, mit dem Schiff durch die Karibik und den Panamakanal nach San Diego und von dort per Flug zurück.

Sprichwörtlich auf der Fahrt ins Reisebüro um zu buchen, hörten wir im Radio einen Beitrag über die Umweltverpester Flugzeug und Hochseeschiffe.

Ergo dessen: Wir buchten keine der beiden Varianten und blieben zu Hause.

Ich hoffe damit, einen kleinen Beitrag zur Erhaltung unserer Erde für die nächsten Generationen zu leisten.

Viele, viele kleine Beiträge können ein Riesen großes Ergebnis bewirken.

Roman Sommer



Quelle: SN