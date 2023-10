Mein erstes Pferd

Dieses Gedicht ist meinem ersten Pferd "Snowy" gewidmet.

Danke für Deine Freundschaft, es war ein Traum mit dir zu reiten. Du hast mir gezeigt, was sich Pferde vom Reiter wünschen. Pferde wollen als individuelles Wesen anerkannt und respektvoll behandelt werden.

Schau mich nicht mit großen Augen

Ängstlich und auch fragend an

Denn ich weiß, und frag nicht lange,

dass ich auf dir reiten kann!

Deine Mähne weht wie Flügeln

Deine Nüstern sind gebläht

Willst du weg von meinen Zügeln?

Dazu ist es jetzt zu spät!

Denn mein Sattel liegt schon lange

schwer auf deinem Rücken drauf

Bist durch Kriege einst gegangen

Starkes Tier, der Wind weht, lauf!

Doch so fühlst du keine Freiheit

Denn mein Sporn, er tut dich quälen

Wie kannst du mich je verstehen,

wenn nur meine Wünsche zählen?

Nein, ich will nicht länger zwingen,

dich zu meinem Reiterglück!

Ich will lieber sein dich lassen,

wie du bist - und sei's verrückt!

Ist dein Fell doch, zart und seidig,

für Gewalt mir viel zu schad'

Nein, ich will nicht weh dir tun,

ungeduldig, grob und hart

Trabst du nicht, auch ungeritten,

schön und elegant allein?

Sollt' ich da nicht lieber bitten:

"Darf ich heut dein Reiter sein?"



Und mein guter, freier Wille

hat geheimnisvolle Macht!

Denn jetzt zeigen deine Augen

Mir Vertrauen, ruhig und sacht'

Wie natürlich schwingt dein Rücken

Deine Hufe galoppieren

Was du brauchst ist viel Geduld

Ja, ich will dich respektieren!

Sei du selbst, und lass uns spielen

Immer wieder neu, zu Pferde

Sei mein Freund, und lass uns reiten

zwischen dem Himmel und der Erde

Sylvia Schörghofer







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at.

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum.