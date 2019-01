Die immer fröhliche Mary trug grundsätzlich geblümte Kleider mit Strohhut und farblich passendem Band. Auch an Bord. Sie war von einer ungewöhnlich positiven Aura umgeben und ihr Urvertrauen schien ihr unglaubliche Kraft zu verleihen. Genau das strahlte sie auch an jenem Tag aus, an dem sie uns alle verblüffte.

Am frühen Vormittag drehte sie, unter Motor mit ihrer starken, kleinen Yacht eine Runde um uns ankernden Segler. Natürlich alleine. Ihr Liebster begleitete sie in gebührendem Abstand auf eigenen Kiel. Wir staunten nicht schlecht, als wir erfuhren, dass sie in ihrem "Zustand" alleine nach Neuseeland segeln wollte. Obwohl Mary immer betonte, dass Schwangerschaft ja keine Krankheit sei, verstanden viele Segelkameraden diese Entscheidung nicht. Es schien einfach zu riskant. Jean würde zwar während der Fahrt mit seiner Yacht so gut es eben ging, an ihrer Seite sein, aber dennoch gab es noch Risiken genug!

Während Mary völlig entspannt ihre Abschiedsrunden drehte, passierte sie eine riesige amerikanischen Yacht. Weit über ihr an Deck, standen Bordfrau und Mann und schauten kopfschüttelnd auf Mary hinunter. Sie wirkten ehrlich besorgt. Die Frau rief ihr zu: "Take care my Dear - you are alone!"

Da schob Mary ihrem Strohhut nach hinten, schaute empor, hob stolz ihr geblümtes Kleid über ihren prallen Bauch und rief zurück:

"Never mind - Look - I'm not alone anymore!"

Nach 12 Tagen Überfahrt kam Mary unversehrt in Neuseeland an und brachte einen gesunden Jungen zur Welt.

Mary ist seither immer mein Vorbild, wenn es gilt, wichtige Entscheidungen zu treffen. Wenn ich merke, das Angst im Spiel ist, sehe ich Mary vor mir und denke: Unsereins macht sich einfach zu viele Gedanken.

LoPadi

Diese Story wurde ursprünglich veröffentlicht auf www.story.one. Das Leben schreibt die besten Geschichten. Und jeder hat eine zu erzählen. Welche ist Ihre? www.story.one

Quelle: SN