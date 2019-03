Vor knapp acht Jahren kam meine Heldin, unsere Tochter, 95 Tage vor ihrem errechneten Geburtstermin mit 831 Gramm Körpergewicht und einer Körperlänge von 33 Zentimeter zur Welt. Die Umstände rund um ihre Geburt waren alles andere als das, was man sich als Mutter für sein Kind wünscht und es war aus medizinischer Sicht nicht klar, ob sie überleben würde. Sie war so winzig und zerbrechlich und an eine Vielzahl von Schläuchen angehängt. Es dauerte über eine Woche bis mir dieses klitzekleine Bündel Mensch erstmals zum Kuscheln auf den Bauch gelegt werden konnte. Nach insgesamt 63 langen Tagen in bester Betreuung auf der Neonatologie konnten wir sie endlich zu uns nach Hause nehmen und von da an unser Familienglück zu viert genießen.

In diesen sehr fordernden Tagen nach der Geburt hat meine Tochter uns Eltern nie daran zweifeln lassen, dass sie es schaffen würde. Getrieben von einer einzigartigen Willenskraft hat sie von Beginn an um ihr Leben gekämpft. Mittlerweile ist sie eine aufgeweckte Volksschülerin und zu einem ganz besonders liebenswerten jungen Menschen herangewachsen.

Natürlich stellten wir uns in der schweren Anfangszeit oft die Frage: Warum? Eine Antwort für mich ist, dass wir genau solche Helden brauchen, die trotz ihrer Winzigkeit an Stärke nicht zu überbieten sind. Wir brauchen Vorbilder, die uns aufzeigen, dass es sich lohnt für das einzig wirklich Bedeutsame zu kämpfen: für das Leben. Und genau daran erinnert mich unsere Tochter auch heute immer wieder.

Teresa Kaiser-Schaffer

Quelle: SN