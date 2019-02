Nein, meine Heldin ist keine Großkatze, sondern jene Frau, die das Löwenbaby Elsa rettete, aufzog und später wieder in die Wildnis entließ. Joy Adamson, Tierschützerin und Umweltaktivistin der ersten Stunde. Ihr Buch und der Film "Born Free" wurden weltbekannt, die Filmmusik Oskar prämiert.

Am 20. Jänner 1910 als Friederike Viktoria Gessner im mährischen Toppau geboren, wuchs sie bei ihrer Großmutter in Wien auf. Vielseitig begabt studierte sie Musik, Malerei und Medizin. 1937 ging sie mit ihrem jüdischen Mann ins Exil nach Kenia. Vom ersten Moment an war sie von Afrika fasziniert. In dritter Ehe mit dem britischen Wildhüter George Adamson verheiratet, teilte sie seine Liebe zu Tieren und Natur. Joy war charismatisch und durchsetzungsstark. Anders hätte sie ein Leben in der rauen Welt des Dschungels nicht meistern können. Sie zeichnete und schrieb über das reiche Erbe Ostafrikas und wurde zur Kulturvermittlerin zwischen den Welten.

Eine Recherchereise auf den Spuren der Joy Adamson ließ mich in ihre Welt eintauchen. An ihrer Schreibmaschine zu sitzen, Blumen auf ihr Grab zu legen war tief berührend.

Ihrem abenteuerlichen Leben war kein Happy End beschieden. Am 3. Jänner 1980 kehrte sie von einer Abendwanderung nicht zurück. Was zunächst aussah, als sei sie von Löwen angefallen worden, stellte sich als eindeutig menschliches Verschulden heraus.



Anzeige

Caroline Kleibel



Quelle: SN