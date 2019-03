SN/photo by mayur gala on unsplash

In der Zeit, die ich selbst erlebt habe, d.h. in den letzten bald 73 Jahren hat sich viel geändert - gerade auch für Frauen. Dennoch ist es noch immer so, dass es Männern leichter gemacht wird Karriere zu machen, während Frauen sich zusätzlich noch um die Kinder zu kümmern haben. Wie sonst wäre es zu erklären, dass mehr Frauen als Männer einen akademischen Abschluss haben, aber viel seltener Führungspositionen erreichen? So z.B. verweiblicht die Medizin schon seit langem - übrigens einer der Gründe für den Hausärztemangel - , aber es gibt weiterhin nur ganz wenige Primariae.

Meine Heldin zeigt mir tagtäglich, was Frauen alles leisten, ohne daraus viel Aufsehen zu machen. Sie ist ihren drei Kindern eine geradezu aufopfernde fürsorgliche Mutter, auch jetzt noch, wo sie längst erwachsen sind. Beruflich aber hat sie sich eine Expertise erworben, die sie selbst im Ausland zur gesuchten Vortragenden gemacht hat, während man nicht nur in Salzburg, sondern auch in Wien auf ihr Wissen bei der Planung einer Abteilung zurückgreift. Und das trotz zahlloser Nachtdienste und vieler Führungsaufgaben! Ich hätte das, davon bin ich überzeugt, wohl nicht alles unter einen Hut gebracht.

Darüber hinaus - und das macht sie wahrhaft zur Heldin - hat sie sich auch noch um mich gekümmert, da ich als typischer Mann meinen Absturz in die pensionsbedingte Bedeutungslosigkeit gar nicht gut verkraftet habe und das Altwerden als Gemeinheit sehe - ungeduldig wie ich leider bin. Meine Heldin aber ist mir voller Geduld beigestanden - statt umgekehrt! Ich bin ihr nicht nur über alles dankbar, sondern bewundere sie ob ihrer Kraft und ihrer Leistung. Und mit ihr alle anderen Frauen, die ohne viele Worte etwas leisten, wozu die meisten Männer nicht bereit wären.

Ja, ich liebe meine Frau!

Olaf Arne Jürgenssen



Quelle: SN