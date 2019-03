SN/photo by eberhard grossgasteiger on unsplash

"Ach, Mami, bitte lies mir vor!" "Das willst du?", fragt sie zurück. "Das wäre sehr schön, ja, bitte." Sogleich erklingt ihre Stimme: fest und wunderbar die Worte betonend. Immer wieder sieht sie von ihrem Text auf, um zu überprüfen, ob die Zuhörenden zufrieden und bei der Sache sind. Sie würde lesen, bis ihr Mund trocken ist, die Stimme heiser, sie von Husten unterbrochen wird. Damit dies nicht geschieht, wechseln wir nach einiger Zeit die Rollen. Darüber freut sie sich sehr. Kurze Zeit hört sie aufmerksam zu, dann suchen ihre Hände, ihre Augen nach einem Buch, einer Zeitschrift, sie nickt mir lächelnd zu, dankbar, schon entschwindet sie leise vor sich hinmurmelnd in eine Welt zwischen den Zeilen, die sie großteils nicht mehr erfassen kann. Witze versteht sie manchmal und wir können herzhaft lachen, ich oftmals aus Erleichterung, dass da noch etwas ist, das uns auf Augenhöhe kommunizieren lässt, Augenblicke, die ich festhalten möchte. Fremdes hat sie nicht abgeschreckt, sondern neugierig gemacht, Mauern waren da, um sie zu überwinden. Sie hat gerne gelacht, ihr Leben lang und mir vererbt, dass mit Humor alles leichter geht und mit Vertrauen auf Gottes Hilfe und mit Wertschätzung und Dankbarkeit und aufeinander Zugehen und Vergeben und Lieben, ja, die Bedeutung von "du" und "wir" im Verhältnis zum "ich", wobei das "ich", oftmals auf Diät gesetzt, zur Magersucht tendierte. Sie hat mir die Liebe zur Sprache geschenkt und dieses Band vereint uns bis heute, obwohl sie zunehmend die Fähigkeit sich auszudrücken, verliert. Sie ist bis heute eine mutige Frau, eine Bergsteigerin eben, eine "Teamplayerin", die die Schwächeren mitträgt und obwohl sie nicht weiß, dass sie an schwerer Alzheimerdemenz leidet, unterstützt sie sogar noch unbewusst ihr Team auf ihrem Weg so gut sie kann, um uns den Weg mit ihr zu erleichtern. Ich bewundere sie. Sie ist mir ein Vorbild, ein heldenhafter Mensch.

Doris Reinthaler

Quelle: SN