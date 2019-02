/photo by xochi on unsplash

Meine Heldin setzt sich seit Jahrzehnten unermüdlich und engagiert für die Kultur ein - besonders in Salzburg, aber auch anderswo, etwa in Berlin. Großzügig fördert sie junge Talente und gestaltet Beiträge fürs Theater (derzeit in den Kammerspielen und im "Off-Theater"). Außerdem lädt sie zu privaten Zusammenkünften in der Tradition literarisch-musikalischer Salons. Sie lässt Künstlerinnen und Künstler verschiedener Generationen und Stilrichtungen zu Wort und Klang kommen. Gekonnt und zurückhaltend übernimmt sie dabei die Regie.

Zudem versorgt sie ihre Gäste noch mit erlesenen kulinarischen Köstlichkeiten, die sie auch selber herstellt. Meine Heldin heißt Prof. Elfi Schweiger.

Eva Löchli MA

Quelle: SN