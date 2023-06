Radeln als Lebensgefühl

Radeln - Ob per Einkaufsrad, Straßenrennrad, Mountainbike oder E-Bike. Ob entlang der Radwege durch die Landschaft. Ob abseits, bergauf und bergab auf Asphalt- und Forststraßen oder auf Almpfaden. Ob alleine, mit Freunden oder der Familie. Der Körper produziert Glückshormone. Es tut einfach Seele und Gemüt so gut.

Das Meine ist Mountainbiken. Zores mit einem Bauer, Förster oder Jäger gibt es selten. Auf meinem "Carbonesel" im mittleren Tempo schweißgebadet hinauf auf die Höhen in nächster Umgebung. Sich physisch spüren. Panoramawege entlang strampeln, verweilen und staunen, tief durchatmen, die Schönheit der Natur in sich aufsaugen, Kraft tanken, eventuell gemütlich einkehren.

Langsamkeit, innere Balance, Freude und Dankbarkeit verspüren - ich darf, ich kann!

Sepp Schnöll









