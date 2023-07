Salzburger Arenbergstraße fällt dem Bauwahn zum Opfer

So sieht es aus, wenn unsere Politiker in der Altstadtschutzzone 1 ein Gebäude genehmigen. Dazu kommt noch, dass in der heutigen Zeit derart große Dachflächen wenigstens mit einer Dachbegrünung versehen werden sollten, da in der Altstadtzone 1 Photovoltaikanlagen verboten sind. Da wird wohl eine energiefressende Klimaanlage vor der Hitze schützen müssen.

Unsereiner wird von der Altstadtkommission monatelang wegen Schneerechen auf dem Dach drangsaliert, aber so etwas wird genehmigt. Nun ist auch noch der Schlosspark neben dem Schloss Arenberg dran. Da ist von der American Foundation eine große Verbauung geplant. Die historisch bedeutende Arenbergstraße fällt dem Bauwahn zu m Opfer. Viele Spaziergänger genießen und bewundern den Park. Da wird immer von der Bodenversiegelung geredet , aber wenn man sich so umsieht, in Salzburg dürfte das hier keine Geltung haben.







Dorrit Lehner, 5020 Salzburg