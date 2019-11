Mein Vater kannte die besten Geschichten über die Salzach. Er konnte über ihre Entstehung, ihren Ursprung berichten. Er konnte berichten, welch grässlicher Gestank sie begleitete, wenn in Hallein die Fabriken ihre Abwässer einleiteten. Er konnte berichten, wo er früher, als kleiner Junge, fischen konnte. Er konnte berichten, in welchen Mündungen man im tiefen Pinzgau Goldwaschen konnte. Er konnte von den Untiefen und Gefahren, den Strudeln und den heimtückischen Wirbeln in der Salzach berichten. Er konnte anhand der Wasserfarbe sehen, ob es gestürmt hatte und schärfte meinen Blick für die Bäume, die bei Hochwasser im Fluss trieben. Und er konnte mit mir an der Salzach die Überbleibsel römischer Siedlungen nachstellen, die wir liebevoll "Aquiläa" nannten. Oder wir bauten Staudämme, ließen kleine Rindenboote fahren. Er hatte stets einen Stecken dabei, mit dem er voranschritt in den Brombeerbüschen stochernd, um etwaige Schlangen zu vertreiben. Als ich ein Kind war, dachte ich, dass mein Vater alles wüsste. Heute weiß ich, dass das auch gestimmt hat. Wenn wir zur Salzach gingen, an den Feldern vorbei bis zur Salzach Au, zu unserem "Platz", dann konnte er jeden Stein sowieso, jede Pflanze, jedes Tier bestimmen. Manchmal sahen wir Bussarde oder andere Greifvögel am Himmel kreisen. Ihre Rufe machten ihn wachsam und dadurch auch mich. Als ich älter wurde, nahmen die gemeinsamen Spaziergänge zur Salzach ab. Als er älter wurde, nahmen seine Spaziergänge zur Salzach ab. Man sagt oft vorschnell, dass man "alles" täte, um einen Menschen noch ein allerletztes Mal zu sehen. Aber ich meine es verdammt ernst: Ich würde alles tun, wenn ich mit meinem Vater einen letzten Spaziergang zur Salzach machen könnte.

PJAngi

Quelle: SN