"Ausgerechnet Salzburg, ist das Euer Ernst?", fragte meine Freundin mit entsetztem Unterton. "Ja, warum nicht?" Als wir von der Weltumsegelung zurückkamen, war Salzburg neben Graz unser Favorit. Zell am See, dass wir vor drei Jahren verlassen hatten, kam getreu dem Spruch; nur ein Gulasch schmeckt aufgewärmt gut, nicht mehr infrage, Wien war keine Option und der Rest der österreichischen Metropolen schienen beruflich wenig attraktiv. Eventuell Linz, weil dort "beginnt's", aber letztendlich entschieden wir; in Salzburg beginnt's.

Es war ein aufregendes Gefühl, wieder bei null anzufangen und sich aussuchen zu können, wo. Die Entscheidung für einen Neubeginn im Herzen Österreichs schien aus geografischer und beruflicher Sicht logisch. Meine Freundin blieb skeptisch. "Ihr werdet schon sehen, wie arrogant und unzugänglich die Salzburger sind", warnte sie. "Man wird mit niemandem warm, das weiß ich aus eigener Erfahrung!" Na ja, dachten wir. Das haben wir schon öfter gehört, aber auch während der Weltumsegelung erwies sich die Erkenntnis; wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es zurück, als richtig. Wir ließen uns nicht beirren und so wurde Salzburg unser Wohnsitz. Alle gut gemeinten Ratschläge schlugen wir in den Wind.

Am Stellenmarkt gab es damals noch keine Probleme und so waren wir sehr bald wieder ein Teil der produktiven Gesellschaft. Mein Mann in Salzburg, ich in Bad Reichenhall, gleich über der Grenze. Wir zogen in eine kleine Wohnung in Schallmoos. Klein, aber erschwinglich. Im Vergleich zur Wohnfläche am Schiff allemal ein Luxus. Eines Tages, während wir einzogen, passierte es. Eine Hausbewohnerin, welche über uns wohnte, keifte uns, im Vorübergehen böse an. "Euch werde ich auch noch hinausekeln, das hab ich beim Vorgänger auch geschafft!" Uns blieb der Mund offen. Das musste eine der "netten" Salzburgerinnen sein, von denen unsere Freundin gesprochen hatte.

In den kommenden Monaten konzentrierten wir uns auf die neuen Jobs und die Einrichtung der Wohnung, sodass kaum Zeit blieb, freundlichere Salzburger kennenzulernen. Ein Wiener Schnitzel im "Wilden Mann" in der Getreidegasse 20, brachte die Wende. Wir lernten nicht nur die liebenswerten Pächter kennen, sondern auch den Brauch des "dazug'setzt" Werdens. Die Wirtsleute platzierten die Gäste bunt gewürfelt an einen Tisch zusammen. So ergaben sich interessante Mischungen aus Einheimischen und Urlaubern, Armen und Reichen, Trinkern und Abstinenzlern, Klugen und Unwissenden. Das führte zu vielen interessanten und spannende Begegnungen.

Auch jenseits dieses Wirtshauses wurde uns immer bewusster, dass wir richtig gewählt hatten. Als unsere Beziehung zerbrach und die Wirtsleute in Pension gingen, wurde vieles anders, aber ich blieb. Und heute? Heute lebt und studiert die Tochter meiner skeptischen Freundin in Salzburg und fühlt sich hier ausgesprochen wohl. Manches verändert sich. Doch diese Stadt bleibt, was sie ist. Ein Juwel.

LoPadi

