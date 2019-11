SN/photo by sebastian herrmann on unsplash

Er sitzt mitten im Berg und schläft dort tief und fest, spricht die Sage. Gemeint ist Kaiser Karl, der im Untersberg südlich von Salzburg thront. Er soll dort an einem riesigen Marmortisch auf seinem Thron sitzen und schlafen.

Als kleines Kind wurde mir die Sage vom Kaiser Karl oft erzählt. Ich hielt immer an jener Stelle den Atem an, an der es hieß, sein Bart wäre bereits zwei Mal um den Fuß des Tisches gewachsen, so lange schliefe er schon. Jedes Mal wenn wir am Untersberg vorbeifuhren, stellte ich mir fantasievoll den darin schlafenden Kaiser vor. Es erschien mir völlig real, dass es wohl irgendwo im Gebüsch einen Eingang ins Innere des Berges gäbe. Dort - stellte ich mir vor - wäre dann ein riesiger Hohlraum, in dem sich all die Edelsteine und Schätze befinden. In dessen Mitte sitzt der dicke, bärtige Kaiser Karl und schnarcht laut.

Eines Sommers machte meine Familie einen Ausflug, wir bestiegen den Untersberg. Als uns Kindern nach einiger Zeit die Lust am Aufstieg verging, erzählten uns die Eltern wieder einmal die Sage vom Kaiser Karl. Wenn der Kaiser erwacht und feststellt, dass über dem Gipfel die Raben nicht mehr kreisen, dann steigt er heraus aus dem Berg und schlägt eine endgültige Schlacht zwischen Gut und Böse. So endet die Sage.

Unterhalb vom Gipfel machten wir Rast. Mein Jausenbrot mampfend blickte ich gedankenverloren in den Himmel. Alles blau, ein paar kleine weiße Wolken. Sonst nichts. Gar nichts. Kein Vogel weit und breit! Gibt's nicht, sollte genau heute jener Tag sein, an dem keine Raben mehr fliegen und der Kaiser rauskommt? Genau heute?

Nach dem ersten mächtigen Schrecken sah ich mich vorsichtig um. So weit schien alles in Ordnung zu sein. Der Berg bewegte sich nicht. Keine verdächtigen Geräusche vernehmbar. Die Eltern machten einen völlig unbesorgten Eindruck. Keinesfalls wollte ich sie auf das bevorstehende Ereignis hinweisen. Wer weiß, am Ende würden sie mir das Spektakel verwehren?

In mir hatte die Neugier gesiegt! Heute würde ich das Abenteuer meines Lebens erfahren! Ich kam zur Überzeugung, dass der Kaiser Karl in seinem sehr tiefen Schlaf wohl die Sache mit den Raben noch nicht bemerkt habe. Wenn er nun verschläft, erst morgen rauskommt, wenn ich längst wieder daheim bin? Da wär" mir echt schade drum und ich beschloss, ihn aufzuwecken. Neben unserem Jausenplatz befand sich eine Doline, eine jener trichterartigen Senken aus Geröll, die für den Untersberg so typisch sind. Ich erkannte darin - logisch! - einen Eingang ins Innere des Berges. Auf dem Bauch liegend ließ ich nach und nach ein paar Steinchen in die Doline kullern und stellte mir vor, wie diese genau in den Thronsaal fallen. Dem Kaiser purzeln sie von oben herab genau auf das Haupt und wecken ihn auf. Leider passierte aber nichts, obwohl ich immer größere Steine nahm.

Den ganzen Tag wartete ich noch auf das Erscheinen von Kaiser Karl, der ließ sich aber nicht blicken. Hatte er doch glatt seine einmalige Chance aufs Herauskommen verschlafen!

Muriella

