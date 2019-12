SN/photo by m b on unsplash

1980 - erstes Dienstjahr in einer Allgemeinen Sonderschule einer kleinen Gemeinde im Pinzgau. Ich war 21, sah aus wie 17 und war Klassenvorstand einer Truppe, die, weil einigermaßen herausfordernd, gleich einmal der "frisch Gfangtn" überantwortet wurde.

Jedesmal, wenn ich mit den Leutchen irgendwo auf Exkursion war dasselbe Szenario: hilfesuchender Blick des Betriebsverantwortlichen und die unweigerliche Frage: "Wo ist denn da die Lehrerin?" Meine Schüler waren erheitert, der Einstieg gelungen. Für unterrichtliche Auflockerung sorgte auch regelmäßig, wenn ich den Herrn Pfarrer aus seinem Kathedernickerchen weckte. Der Mann Gottes konnte offenbar am besten bei einem stabilen Lärmpegel ruhen. Kaum, dass ich die Klasse betreten hatte, wurde es ruhig und das war für ihn dann alarmierend genug, um röchelnd aus seiner Zusammengesunkenheit zu erwachen. Einmal hatte ich, arglos und nichtsahnend, eine Latzhose an. Er sprang, gestärkt vom Power-Nap auf, schnappte mich hinten an den Trägern, hebelte mich ein paar Zentimeter über den Boden und dröhnte: "Na Frau Lehrer, heit kummst aber dahergschwebt!", sprachs und ließ mich unter schallendem Gelächter auf den Boden plumpsen.

Derlei Ungemach verhinderte allerdings nicht, dass ich mit der Klasse innerhalb kurzer Zeit prächtig zurande kam. Ich war frisch, vorurteilslos und unbedarft - wir mochten einander - alles gut soweit.

Gar nicht gut allerdings war der morgendliche Weg zur Schule. Es war ein trüber Herbsttag, als es zum ersten Mal passierte. Nebelschwaden - ich wankte schlaftrunken die Pinzgauer Bundesstraße entlang, vernahm ein dumpfes Läuten und dann standen sie vor mir. Übermächtig in Größe und in Anzahl sowieso: die Kühe des Bürgermeisters! Mein Entsetzen war unbeschreiblich! Pferde und Kühe waren von je her angsteinflößend für mich und nun musste ich mich tagtäglich vor einer eventuellen Begegnung auf engstem Raum (links Straße, rechts Straßengraben) fürchten. In selbigen verflüchtigte ich mich dann auch jedes Mal, wenn ich die Herde im Begegnungsverkehr hatte. Dort kroch ich dann mit der Nase am Boden herum und tat so, als würde ich seltene Kräuter für den Naturkunde-Unterricht suchen. Dieses Szenario hatten wir so oft, dass der Sohn des Bürgermeisters (ein gutmütiger, liebenswerter Bursche, und verantwortlich für die Rinder) mit der Zeit jedes Mal sein "Mogst wieda auffakemma, Frau Lehra, mia sant vii!" in den Graben schickte und mich aus meinen naturkundlichen Exkursionen erlöste.

Jeder Schultag wurde zu meiner persönlichen "Kuh-Lotterie", und als ich nach vier Jahren der (wie sich nachher herausstellen sollte), vermeintlichen Liebe wegen nach Osttirol übersiedelte, vermisste ich schmerzhaft alles. Die Nähe zur Stadt Salzburg, Schüler(Innen), Kolleg(Inn)en, Freund(Innen)e. Nur eins - das Hornvieh möge mir verzeihen - vermisste ich nicht - nämlich die morgendlichen Begegnungen an der Pinzgauer Bundesstraße.

neli

Diese Story wurde ursprünglich veröffentlicht auf www.story.one. Salzburg schreibt die besten Geschichten. Welche ist Ihre? www.story.one

Quelle: SN