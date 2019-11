Es war für mich schon als Kind sehr lustig mit meinem Familiennamen Gugg in der Guggenmoosstraße, die zum Stadtteil Maxglan gehört, zu wohnen. Der Schriftsteller Josef Guggenmoos schrieb noch dazu mein Lieblings-Kinderbuch "Mutzebutz". Bis zu meinem 6. Lebensjahr hieß ich Butzi. Dieses Kosewort habe ich meinen Eltern mit Beginn der Volksschule in Maxglan strikt verboten.

Wir schreiben das Jahr 1967 und ich ging begeistert in die im Pfarrhof Maxglan stattgefundenen Heimstunden der Katholischen Jungschar. Dort wurde viel gebastelt. Einmal flochten wir aus einem grün glänzenden Band unter fachmännischer Anleitung unserer Jungscharführerin Gretl Teufl einen Fisch. Ich hatte zu dieser Zeit noch keine Ahnung, welches Glück mir dieser Fisch bringen wird.

Der Anlass war, dass meine Schwester für eine Prüfung in der HBLA "Annahof" dringend Dekorationsmaterial brauchte. Ein Mobile war gefragt.

Ich sauste schnurstracks in die Linzergasse zu "Korbwaren Tritscher", um ein Fische-Mobile zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt war ich 13 Jahre alt. Vorwitzig wie ich war, sagte ich, dass ich "normalerweise" diese selber herstelle - mir aber die Zeit dazu fehle! Die Verkäuferin stutzte und sagte, ich solle ihr doch einmal ein solches Mobile zeigen. Sie könnte es im Geschäft sicher gut verkaufen. Ich sagte zu! Wusste aber nicht, ob es mir gelingen wird, den in der Heimstunde geflochtenen Fisch entsprechend zu sezieren, um dem Geheimnis des Flechtens auf die Spur zu kommen. Von dem abgesehen, mussten die Fische (es waren immer 7 Stück) auf Drahtstangen gehängt werden.

Mein Großvater mütterlicherseits war Korbflechtermeister, aber leider schon verstorben. Vielleicht nützten die Gene.

Zu Hause angekommen, berichtete ich von meinem Superangebot. Papa musste Isolierdraht anzünden, damit der Kupferdraht übrig blieb. Ich glühte vor Aufregung und Nervosität.

Das erste Fische-Mobile wurde innerhalb kürzester Zeit zur Firma Tritscher geliefert. Der Erfolg war groß. Ich bastelte große und kleine Fische- und Paradiesvögel-Mobile. Ich bastelte Schwäne-Mobile aus Pfeifenputzerdraht und Federn. Die Federn kaufte ich kiloweise bei der Firma Haidenthaler in der Linzergasse, die Flechtbänder in Massen in der "Bastelecke" in der Brodgasse, die Pfeifenputzer in Maxglaner Trafiken. Bald wuchsen mir neben der Schule die Fische, Schwäne und Vögel über den Kopf. So lernte ich eine Schulfreundin ein, die mir half - gegen Entgelt natürlich.

Neben der Schule mit ca. 13 Jahren ein Start-up-Unternehmen zu führen, war nicht ganz so einfach. Geldprobleme hatte ich allerdings keine. Diese Erfahrung hat vielleicht auch den Grundstein zu meiner langjährigen Tätigkeit im Bankwesen gelegt.

Übrigens: den Fisch hab ich noch - er ist halt in die Jahre gekommen.

Marianne Gugg

Diese Story wurde ursprünglich veröffentlicht auf www.story.one. Salzburg schreibt die besten Geschichten. Welche ist Ihre? www.story.one

Quelle: SN