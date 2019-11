SN/photo by lavi perchik on unsplash

Meine Mutter war keine dauernd schmusende und bemutternde Frau, sie war spartanisch fürsorglich und kümmerte sich im Großen und Ganzen nur um die Basisnotwendigkeiten.

Zärtlichkeiten beschränkten sich auf Weihnachten, ausschließlich.

Ihre Leidenschaft fürs Zigarettenrauchen war ihr allerdings wichtiger als meine Wünsche oder meine Gesundheit. Wenn der Zirkus im Dorf war sagte sie, dass sie die 50 Groschen Eintritt für mich nicht habe, schickte mich aber kurz darauf zum Trafikanten, um eine Schachtel Zigaretten um 2,50 Schilling zu holen.

Als ich zehn war fuhren wir alle mit Onkel Fritz zu fünft im Auto von Salzburg nach Wien, das damals so ca. fünf Stunden dauerte, Mutti rauchte 2 Packerl Austria C und als ich sie ganz grün im Gesicht bat aufzuhören, weil mir so schlecht sei, sagte sie nur: "du wirst das schon aushalten", und zündete sich die nächste an.

Soviel zu ihrer Fürsorglichkeit.

Einmal im Sommer, ich war da noch sechs Jahre alt, besuchten wir Bekannte meiner Eltern in Maxglan, die hatten einen Swimmingpool im Garten. Sowas hatte ich noch nie gesehen, und der zog mich magisch an. Meine Eltern saßen gesellig beim Wein als ich etwas entfernt hinter der Hecke am Beckenrand eine Biene im Pool schwimmen und verzweifelt strampeln sah. An meinem Zuhause in Salzburg fließt der Hellbrunnerbach gleich neben dem Haus vorbei und ich hatte im Sommer viele Bienen und Wespen zu retten, die im Bach strampelten. Der Bach war für mich mit seinen 30 cm Tiefe allerdings leicht stehend zu durchwaten.

Hier wollte ich die Biene nun auch retten. Es war schon etwas dämmrig am Abend und ich konnte die Tiefe des Wassers nicht einschätzen und fiel aus Gleichgewichtsgründen kopfüber in den Pool und leider konnte ich damals auch noch nicht schwimmen. Also statt Rettung der Biene strampelte nun ich und japste nach Luft, richtig schreien war mir nicht möglich und ich schluckte bei jedem Atemversuch mehr Wasser. Eigentlich war ich schon am Ertrinken, als jemand neben mir ins Wasser sprang und mich herausholte.

Es war meine hochschwangere Mutter! Irgendwie muss sie doch - trotz geselligem Redelärm und außerhalb der Sichtweite - etwas von meiner prekären Situation mitbekommen haben und ist ohne zu zögern in Vollmontur hineingesprungen, um mich zu retten.

So schenkte sie mir ein zweites Mal das Leben. Ja, so war meine Mutter auch.

Ich lernte erst mit zehn Jahren schwimmen, dann aber gleich ordentlich, mit elf war ich Schülermeister von Salzburg im Kraulen.

