SN/photo by mihály köles on unsplash

Wenn man mich das vorhergegangene Schuljahr gefragt hätte, ob ich mir denn vorstellen könnte, dass sich im Sommer 2019 einen solchen Tag erleben würde, hätte ich es vorerst lachend abgetan. Aber es ist doch letztlich erstaunlich, wie oft man sich irren kann.

Da war so ein Mädchen an meiner Schule, das mit mir unter anderem das Fach Literatur teilte; und abgesehen von ihrem zugegeben umwerfenden Äußeren brachte die Zeit immer nur noch mehr mit sich, was ich an ihr mochte. Ob nun diese fast hypnotisierende Ausstrahlung oder die unglaublich schönen Texte.

Lange Rede, kurzer Sinn, ehe ich mich versah neigte sich das Schuljahr dem Ende zu und es versprach ein langweiliger Sommer zu werden - wie die Vorhergegangenen. Doch wie das Leben so spielt kann manchmal vieles unerwartet Schlag auf Schlag kommen und nachdem die beiläufigen WhatsApp-Nachrichten hier und da zu welchen geworden waren, die aus meinem Bauch eine Schmetterlingsfarm machten, saß ich ganz plötzlich mit einer da, die mich nach einem Date fragte. Stellte sich heraus dass ich nicht der einzige war, der in Literatur immer auf die Texte einer bestimmten Person wartete.

Und da waren wir. Zehn Uhr in der Früh im Mirabellgarten. Sie hatte es sich auf ihrer Picknickdecke gemütlich gemacht und Allerlei zum Verspeisen ausgebreitet. Was folgte war aber nicht nur ein Frühstück. Denn mal ganz ehrlich - wer frühstückt sechs Stunden lang in den Nachmittag hinein? Und um ganz genau zu sein wurde jetzt auch nicht viel gegessen. Nur der Milchkaffee, der wurde immer wieder gern nachgefüllt. Aber eigentlich redeten wir nur. Sechs Stunden lang. Ab und an unterbrochen von mehr oder weniger peinlichen stillen Momenten, so wie man es aus solchen Situationen kennt. Aber insgesamt würde ich nichts als unangenehm bezeichnen.

Es waren solche Stunden, die vorbeigingen wie Minuten und das mit einer Person, bei der man sich beinahe so fühlte, als würden solche Minutenstunden ausreichen, sie kennenzulernen. Genauso fühlte ich mich. Wenn das zuvor als Schwarm bezeichnet werden konnte, dann das wohl als "verzaubert sein". Man konnte von unserem Platz aus die Straße sehen und natürlich wurde das ewige Thema vom Salzburger Verkehr angeschnitten. Irgendwo in der Nähe machten ein paar Leute ihre Yogaübungen, eine Touristengruppe auf Segways kam vorbei - und unzählige Hunde - bei denen wir beide nicht darüber hinwegkamen, wie süß sie waren. Je weiter der Tag voranschritt, desto mehr bewegte sich auch die Sonne und mehr als einmal mussten wir uns neu positionieren, um im schützenden Schatten der Bäume sitzen zu können. Erst am späten Nachmittag begleitete ich sie zu ihrem Auto, wo eine lange Umarmung geteilt wurde.

Der Sommer nahm weiter seinen Lauf, und wir auch, noch weitere ganz andere, aber ebenso schöne Momente zusammen folgten. Und auch wenn mit Ende des Sommers leider auch ein Ende des Näherkommens von uns zweien folgte; sind es ganztägige Frühstücke wie diese, an die man sich immer gern erinnert.

Laurenz Pachner

Diese Story wurde ursprünglich veröffentlicht auf www.story.one. Salzburg schreibt die besten Geschichten. Welche ist Ihre? www.story.one

Quelle: SN