SN/photo by marcos luiz photograph on unsplash

Es war Mitte der 1950er Jahre, die Sommerferien hatten begonnen. Ich war 12 Jahre alt und sehr entspannt. Mein zwei Jahre älterer Bruder war am Ferienlager auf einem Bauernhof, als ein Anruf vom Sender Rot-Weiß-Rot Salzburg kam, er müsse für seinen erkrankten Freund Dieter für eine Hörspielaufnahme im Rahmen der Festspiele einspringen. Meine Mutter war natürlich ganz aus dem Häuschen! Mein Bruder war aber telefonisch nicht erreichbar, guter Rat war teuer, die Lösung billig. Kurz gesagt - ich sollte die Aufgabe übernehmen.

Die ungetrübte Ferienstimmung war mit einem Schlag verflogen. Zum vereinbarten Termin erschien ich im Sender, damals in der Franziskanergasse gegenüber der Kirche beheimatet. Ich erzählte wahrheitsgemäß, dass ich nicht die Erstbesetzung war, was aber niemanden wirklich zu interessieren schien. Man gab mir einen Text zu lesen und meine Stimme wurde für hörspielfähig empfunden. Ich war glücklich über den positiven Verlauf und die einfache Aufnahme. Daheim schmiedete ich schon Pläne für eine Hörspielkarriere.

Am großen Tag war ich eher aufgeräumt als aufgeregt. Ich fuhr zur Aufnahme ins Studio Schloss Kleßheim im Auto eines bekannten Hörspielakteurs mit. Als ich seine Stimme hörte, bekannt aus vielen Sendungen, war mein Selbstbewusstsein schon etwas angeschlagen.

Angekommen im Aufnahmestudio stand da ein großer runder Tisch, Mikrofon in der Mitte herabhängend, viele Sessel und wichtige Personen. Der Name des Stückes war ALKESTIS, eine griechische Tragödie von EURIPIDES. Ich bekam meinen Text, zwei Sätze. Mir gegenüber hatte eine bekannte deutsche Schauspielerin Platz genommen, bestimmend im Ton, Ehrfurcht einflößend und autoritär in der Ausstrahlung. Mein Selbstbewusstsein war inzwischen am untersten Level angelangt.

Die Aufnahme begann, ich bestaunte die Akteure, ihre Mimik und Gestik. Als mein Einsatz kam, war nur stilles Staunen meinerseits. Ein unfreundliches Gemurmel im Raum, der Regisseur hieß mich zu konzentrieren. Nächster Anlauf. Als mein Part kam, konnte ich die Sätze nicht fehlerfrei vortragen. Jetzt war der Unmutslevel schon etwas höher, besonders mein Gegenüber bedachte mich mit einem vernichtenden Blick. Irgendjemand sagte "Aller guten Dinge sind drei". Alles war gespannt auf meinen Vortrag, diesmal den Buchstaben gemäß richtig, aber so runtergeleiert, dass auch mir als Laien klar war, das war Mist.

Jetzt war Feuer am Dach. Man entschloss sich zu einer kurzen Pause. Das Ergebnis war folgendes: Mein Beitrag wurde auf die zwei Wörter "Mutter, Mutter" zusammengestrichen in der Hoffnung auf eine fehlerfreie Aufnahme.

Die Hoffnung war nicht umsonst. Wir kamen unfallfrei zum Ende der Aufnahme. Der Abschied war kurz und etwas frostig. Ich wurde zum Sender in die Stadt gefahren, kassierte die für die damalige Zeit beachtliche Gage von 300 Schilling und habe seither nie mehr ein Aufnahmestudio betreten.

Wolf

Quelle: SN