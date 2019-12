SN/photo by georg eiermann on unsplash

Wir hatten einmal eine Ente, eine rote, mit 12 PS. Sie war spartanisch, aber praktisch. Nur so viel Auto wie nötig. Kein Komfort, geschweige denn Luxus. Minimalistisch: Die klappbaren Seitenfenster, die harten durchgehenden Sitzbänke, die schmalen Reifen. Aber was für ein Fahrgefühl! Das himmlische Schaukeln, der hohe Fahrersitz, das flachliegende Lenkrad. Ein metallener roter Wackelpudding auf vier Rädern.

Der Auftrag an den Konstrukteur hatte 1934 folgendermaßen gelautet:

"Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein bietet, mindestens 60 km/h schnell ist und dabei nur drei Liter Benzin auf 100 km verbraucht. Außerdem soll es selbst schlechteste Wegstrecken bewältigen können und so einfach zu bedienen sein, dass selbst eine ungeübte Fahrerin problemlos mit ihm zurechtkommt. Es muss ausgesprochen gut gefedert sein, sodass ein Korb voll mit Eiern eine Fahrt über holprige Feldwege unbeschadet übersteht. Auf das Aussehen des Wagens kommt es dabei überhaupt nicht an."

Das seltsame Ding war in Holland "hässliches Entlein" genannt worden. Für die Franzosen war es der "Deux Cheveaux", für die Schweizer der "Döschwo". Bei den Deutschen und bei uns blieb es beim Namen "Ente".

Wir schaukelten mit unserer Ente problemlos bis ans "Ende der Welt", nach Finistère in der Bretagne. Außer zwei Erwachsenen und zwei kleinen Kindern hatten wir zwar kein Fässchen Wein und keinen Korb Eier geladen, dafür aber eine ganze Campingausrüstung ...

Bekannte von uns, ein Künstlerpaar, fanden unsere Ente sehr sympathisch. Für jemanden, der ein Auto braucht, aber eigentlich kein Auto haben will, war der 2CV gerade richtig: Ein Mittelding zwischen e i n e m Auto und k e i n e m Auto. Also kauften sie sich eine Ente, eine rote, mit weißen Scheinwerfern, und klebten ein Steiermark-Herzerl aufs Heck. Leider wurde ihnen eines Nachts die rote Ente gestohlen. In der Gasse vor ihrem Haus, in der Nacht vor der Übersiedlung, ungünstiger Termin.

Wochen später gingen mein Mann und ich abends ins Mozartkino. Auf dem Heimweg schlenderten wir über den Kajetanerplatz. Da stand inmitten anderer Autos eine rote Ente mit weißen Scheinwerfern und - grünem Herzerl. Aber hallo! Noch immer gestohlen oder schon wieder gefunden? Wir gingen ins nahe Gasthaus zum Telefonieren. Ja, unsere Freunde waren noch immer ohne Auto. Große Erleichterung, dass ihre Ente wieder da ist! Dann ein Anruf bei der Polizei, ja, die Spurensicherung ist auf dem Weg. Jemand sollte beim Auto warten, undankbare Aufgabe, da braucht's Nervenstärke! Ich fuhr ins Moos, um meine Freundin abzuholen. Mein Mann erlebte auf dem dunklen, menschenleeren Platz bange Minuten. Düstere Bilder: Wer würde zuerst kommen, der Autodieb oder die Kriminalpolizei? Schließlich löste sich eine Gestalt aus der Dunkelheit und fragte ruhig und professionell: "Ist das Ihr Auto?" - Spürbare Entspannung, glücklicher Abschluss, ganz ohne Kampf ...

Heidi Breuss

Quelle: SN