Es ist erstaunlich, an welche Ereignisse aus Kindertagen man sich plötzlich wieder erinnert, obwohl man jahrelang nicht daran gedacht hat. Zugegeben meine Kindheit ist noch nicht allzu lange her, die Erinnerung daran noch nicht verblasst. Trotzdem fehlt so manches Detail, dessen ich mich nicht mehr entsinnen kann. Zum Beispiel das Wetter an jenem Sonntag. War es ein goldener, sonniger Herbsttag oder bot sich eine trübe und nebelige Kulisse? Das ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Vermutlich, weil wir damals als Kinder so oft mit unseren Großeltern auf den Gaisberg gegangen sind, dass die einzelnen Tage im Gedächtnis miteinander verschmolzen. Ehrlicherweise muss ich anmerken, dass wir auf dem Gaisberg wohnen und deshalb nie von ganz unten weggehen mussten. Trotz dieses Vorteils, hielt sich meine Begeisterung fürs Wandern manchmal in Grenzen. Ganz anders als bei meinem Bruder. Er marschierte stets leichtfüßig, scheinbar ohne Anstrengung flott voraus und hing unsere Großeltern und mich schon am Anfang des Weges schnell ab. Dann setze er sich auf einen Stein und wartete bis wir ihn eingeholt hatten.

Nicht so an jenem Sonntag. Ich weiß zwar nicht mehr welchen Weg wir zur Gaisbergspitze gewählt haben, möglicherweise war es der Büffelsteig, jedenfalls kam mein Bruder für seine Verhältnisse ungewöhnlich langsam voran. Er fluchte und deutete auf seinen Bergschuh, von dem sich die Sohle löste. Zuerst nur an dessen Spitze, weshalb er oft stolperte und die Sohle sich immer weiter vom Schuh trennte. Nachdem die Wanderung mit desolatem Schuhwerk immer mühseliger für ihn wurde, riss er die Sohle im letzten Drittel des Weges ganz vom Schuh ab. Damit hatte das Stolpern über Stock und Stein zwar ein Ende, doch Halt fand er auch keinen mehr am Waldboden, was das Wandern keinesfalls angenehmer machte.

Am Gaisbergspitz angekommen, verweilten wir etwas am Plateau um in die Ferne zu blicken. Dann kehrten wir in die Hütte auf eine Stärkung ein. Mein Bruder trug die Schuhsohle in der Hand und erzählte dem fragenden Wirt von dem Pech mit seinem Schuhwerk und dem wohl unbequemsten Aufstieg hier hinauf. Der Wirt klopfte daraufhin die Sohle an die Holzwand der Hütte und befestigte darüber ein Schild mit der Aufschrift "Erstbesteigung ohne Sohle". Uns Kinder hat das mit Stolz erfüllt, schließlich hingen an den Wänden nur Relikte aus vergangenen Zeiten, wie alte Skibretter und Fotos. Und nun auch die Schuhsohle meines Bruders, als Erinnerungsstück an ein Erlebnis aus glücklichen Kindertagen.

Cornelia Brunnauer

Quelle: SN