Es war der 10. Dezember 2011 - letzte Weihnachtseinkäufe wollten besorgt werden, Eintauchen in das geschäftige Treiben der Getreidegasse und den vorweihnachtlichen Zauber genießen. Meine Freundin und ich wollten den Tag zusammen in Salzburg verbringen, endlich mal wieder Zeit haben für stundenlange Gespräche, gemütlich die Hände wärmen an einem Kaffeehäferl und den Duft der Weihnacht einatmen.

Wir sind früh losgefahren - Weihnachtslieder falsch und viel zu laut mitsingend - aber egal hört ja zum Glück niemand. Gewünscht haben wir uns zauberhafte Flocken, die vom Himmel auf uns herniederschweben, bekommen haben wir kontinuierlichen Salzburger Schnierlregen - auch gut - Salzburg ist bei jedem Wetter einzigartig. Das Auto wohlweislich außerhalb der Stadt stehen lassen, sind wir mit dem Bus in die Innenstadt gefahren. Schon beim Überqueren der Brücke über die Salzach muss man die Stadt einfach bewusst anschauen, ihren Charme aufnehmen, den Blick umherwandern lassen. Irgendwann findet man sich unweigerlich im Getümmel der Getreidegasse wieder. Unzählige Touristen schlängeln sich durch die alten, geschichtsträchtigen Gassen. Egal wie oft man hierher kommt, es ist jedes Mal wieder zauberhaft. Besonders in der Weihnachtszeit. Gerade bei Regenwetter flüchtet man sich gerne in ein warmes Restaurant oder Cafe.

So schön es auch war, mit der Freundin beim Kaffee zu plaudern, die restlichen Weihnachtsgeschenke besorgen sich nicht alleine. Zum Glück hatte der Regen ein Päuschen eingelegt und beließ es beim Nieseln. Gerade als wir abbiegen wollten, dem Trubel entfliehen, sehe ich ihn. Er steht vor dem Geschäft, in das wir eben wollten. Blaue Augen mit herrlichen klitzekleinen Lachfältchen herum strahlen mich an und ein herziges Lächeln umspielt den Mund. Ich lächle zurück. Es fällt mir schwer meiner Freundin ins Geschäft zu folgen, einfach an diesem Mann vorbeizugehen. Kurz darauf ist auch er im Geschäft, mit einer jungen Frau an seiner Seite - ich bin enttäuscht. "Duuu Schwester..." beginnt er den nächsten Satz übermäßig laut. Ich schmunzle innerlich und irgendetwas hüpft freudig herum. Meine Freundin drängt zum Gehen und notgedrungen folge ich ihr. Auch er folgt mir. Ich spüre im Rücken seinen Blick. Wir gehen in ein anderes Geschäft und er an mir vorbei. Er schenkt mir noch das bezauberndste Lächeln, ich lächle zurück - dann ist er weg. Ein komisches Gefühl breitet sich in mir aus. Irgendwie freudig erhitzt, doch auch ein dumpfes, verlorenes Gefühl mischt sich dazu. Meine Freundin fragt mich gerade etwas Belangloses zu einem Geschenk, als ich ihn kommen sehe. Schnurstracks und zielstrebig kommt er auf mich zu, drückt mir lächelnd ein Kärtchen in die Hand, sagt ein paar Wörter zu mir, die ich nur wie auf Watte gepolstert wahrnehme. Dann ist er weg. Tags darauf melde ich mich bei ihm, eine Woche später treffen wir einander richtig noch einmal in Salzburg. Ab diesem Zeitpunkt - ewig dein, ewig mein, ewig uns.

