Es war die große Liebe. Siebzig Ehejahre voll Zuneigung, Hingabe an den anderen.

So werden sie aber nicht tanzen lernen, scherzte sie. Er lächelte zurück, scheu, verlegen und blieb auf der Bank sitzen. Sie hatte Temperament und er konnte seine Augen nicht von ihr lösen. Wie sie ihren Körper bewegte, sich in den Rhythmus schmiegte, es gab für ihn nichts Schöneres.

Das ist doch der, der im Marionettentheater früher immer an der Kassa saß. Die Schwester zuckte mit den Schultern. Kannst du dich denn nicht mehr erinnern? Sie sah ihn noch vor sich. Klein, dünn, ein stiller Bub, vielleicht zehn, elf Jahre. Gleich alt.

Er verbrachte schon als Kind jede freie Minute im Theater, machte sich nützlich, wo es nur ging und wurde Puppenspieler. Er lernte Marionetten schnitzen, dem Holz Gesichter zu geben, sie mit Fäden und Drähten lebendig zu machen. Er war begabt. Später dann, wenn er sie auf der kleinen Bühne tanzen ließ, an zahllosen Schnüren zupfte und zog, hatte man gerade bei ihm fast den Eindruck, als seien sie zum Leben erwacht, fühlend, aus Fleisch und Blut. Man vergaß, dass sie an Fäden hängen. Jeden Sonntag kam sie mit ihrer Schwester in die Kindervorstellung und es war immer wieder aufs Neue der gleiche Zauber.

Und nun, nach all den Jahren, dieses Zusammentreffen in der Tanzschule.

Sie hatte viele Freunde, er hingegen wollte der Einzige sein und es gelang ihm seine Schüchternheit zu besiegen. Bitte heirate mich. Was? Schon beim ersten Rendezvous ein Heiratsantrag? Wie denkst du dir das? Sie sagte auf der Stelle nein. Ein Jahr hatte die Liebe Zeit zu wachsen. Die Hochzeit wurde geplant, nur der Krieg setzte ein jähes Ende. Ein Kind war unterwegs. Endlich bekam er den freien Tag zum Heiraten. Sie waren beide achtzehn. Tags darauf kam der Junge zur Welt, jedoch er war bereits unterwegs an die Front.

Als dann alles vorbei war und er heil nachhause kam, war das Glück vollkommen. Zurück bei seinen Marionetten, setzte er die Arbeit am Theater fort. Abendfüllende Stücke kamen ins Programm, Fledermaus, Zauberflöte, Nussknackersuite, Schwanensee. Das Publikum jubelte, der Erfolg machte das Salzburger Marionettentheater berühmt und sie bereisten die Welt.

Später dann, völlig unerwartet, schleicht es sich unbemerkt zwischen das Glück. Ein leichtes Zittern der Finger ab und zu, ein unabsichtliches Beben der Fäden. Sie sieht es. Sie sagt nichts. Er ist froh darüber. Es ist ja nichts, alles nur Einbildung. Sie fühlt einen Stich im Inneren. Das Zittern bleibt, wird stärker. Beide sehen es deutlicher, jeden Morgen, wenn er ihr den Kaffee eingießt.

Zuerst schweigen sie, wollen es nicht wahrhaben, weichen ihren Blicken aus. Sie wünschen sich ja nichts anderes als einen schönen, ruhigen Lebensabend. Die Angst in den Augen wächst. Sie streichelt seine Hände und beginnt zu reden.

Die Diagnose ist nicht eindeutig. Die Muskulatur baut schnell ab, ergreift den ganzen Körper, am Ende die Lunge. Die letzten zwei Wochen bleibt sie Tag und Nacht bei ihm.

Wera Köhler

