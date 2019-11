SN/photo by ahmad odeh on unsplash

Frühling 1978, wir sind 17. Irgendwoher, wahrscheinlich durch unseren rührigen Musikprofessor am Musischen Gymnasium, erfahren wir, dass es ein Statisterie-Casting für die Osterfestspiele gibt.

Flattrig nehmen wir im Faistauer Foyer des Kleinen Festspielhauses Aufstellung. Zunächst wird "dickes Küchenpersonal" gesucht. Sofort wittere ich, die ich mich in jugendlichem Wahn schon seit Jahren für zu dick halte, meine Chance. Abgelehnt! Nächster Versuch: "Frauen der Gefangenen" für das Schlussbild des "Fidelio". Es klappt! Ohne jemals einen Freund gehabt zu haben, avancieren Elke, Bea, Sibylle und ich zu Gattinnen.

Aufregende Termine voller "Bühnenzauber" beginnen - unter sozusagen militärischer Führung eines heiteren und nervenstarken Herrn, der im Brotberuf einen militärischen Rang bekleidet. Zunächst geht es zu Kostümproben in die Damenschneiderei. Für arme Gefangenen-Gattinnen sind unsere Kostüme eher prunkvoll, da die uns eigentlich zugedachten Kleider an Damen des Staatsopern-Chores gewandert sind. Nun steckt man uns in kiloschwere cremefarbene Samtgewänder der Priesterinnen aus der "Zauberflöte"- mit dem mit unserem Amt eigentlich unvereinbaren Auftrag, uns damit "nicht erwischen" zu lassen. Während die männlichen Statisten mit Pappe-Plastik Konstruktionen auf ihren Häuptern ausgestattet sind und wie frischem Tümpelschlamm entstiegen aussehen, geht die Sache für Bea und mich glimpflich aus. Straff zurückfrisiert mit Knoten ist immer noch besser als die strohgelben Oma-Perücken für Elke und Sibylle.

Und dann also die aufregenden Proben! Unser Auftrag ist denkbar einfach: Beim letzten Takt des Schluss-Chores haben wir auf die Bühne zu stürzen, in die Arme der uns entgegenstrebenden Ex-Gefangenen. "Nun, und dann wissen Sie ja, kommt Gruppensex", leitet Karajan launig an. Die Damen kichern unprofessionell, während die Herren sich in ebenso unprofessioneller Zurückhaltung üben. "Die Herren zeigen überhaupt keine Reaktion", stellt Karajan amüsiert mit mahnendem Unterton fest. Nun muss gehandelt werden! Das Gros der Damen vermischt sich tunlichst mit den männlichen Statisten und Choristen, die ihrerseits Fahrt aufnehmen, sodass Karajan einschreitet: "Aber meine Herren! Nicht jetzt! Geh'n Sie lieber essen!"

Ich schwitze der Vorstellung entgegen: Da ich bis dato - streng katholisch erzogen, in demütiger Erwartung des Märchenprinzen - noch nie in männlichen Armen gelegen bin, sinne ich auf Möglichkeiten, ein leibhaftiges Zusammentreffen mit einem männlichen Bühnendarsteller unter allen Umständen zu vermeiden. Der Ausweg ist rechtzeitig gefunden: Ich lasse meine Kolleginnen voranstürzen, sodass meine Ankunft im Freudengewühl mit dem Fallen des Vorhangs und dem, wie die Zeitung schreibt, sich "zu lautstarken Ovationen"steigernden Beifall zusammentrifft. Mehr Statistenglück geht nicht.

Lisa

Quelle: SN