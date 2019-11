Immer wieder Salzburg ...

Es fing schon mit meiner Opernsängerin Mutter an, die in den 30er Jahren Gesangsunterricht am Mozarteum hatte. Ihre erste große Rolle war die "Micaela" in der Oper Carmen von Georges Bizet. Daher habe ich meinen schönen Vornamen, wo alle immer denken, mir fehlt das "h"!

Dem Krieg geschuldet und meiner Geburt, endete ihre Karriere und beide Eltern adaptierten 1950 einen Luftschutzkeller und eröffneten das erste Wein-Nachtlokal in München Schwabing - den "Schwabinger Burgkeller". Ein Treffpunkt aller damaligen Künstler.

Die Tochter sollte mitarbeiten nach ihrem Schulabschluss und ich musste die Hotelfachschule in Bad Reichenhall besuchen. Schon nach meinem ersten praktischen Einsatz im Kongresshaus Salzburg war mir klar: Das ist nix für mich!!!

Der Zufall ließ mich mit einem Frachter drei Wochen über den Atlantik schippern, nach Mexiko. Weit genug weg! Ein tolles Land, leider mit viel Korruption. Ein (maßlos eifersüchtiger) Mexikaner verlobte sich mit mir und wollte mindestens 4 Kinder. Hilfe!!

Ich wollte leben, Abenteuer, die Welt sehen - und natürlich noch mehr männliche Wesen kennen lernen.

Wieder zurück nach Europa: Rein ins Abenteuer! Hostess bei der ersten Welt-Verkehrsausstellung, Reiseleiterin in Italien und Spanien, Hostess auf der Handwerksmesse in München. Es war toll!

Die weite Welt kam nach einer Bewerbung bei der Deutschen Lufthansa. Nach strengen Auswahlkriterien begann ich eine 15jährige aufregende, abenteuerliche, großartige Fliegerzeit als Stewardess und Chefhostess.

Salzburg? Ja, stand da, an Tag eins meiner Fliegerlaufbahn. Dieter aus Salzburg Schallmoos. Er bewarb sich als Steward. Bei all dem Sprachgewirr vertraute Töne. Wir hatten ein Leben wie die jungen Hunde zusammen. Er flog Südamerika, ich Fernost. Zum Wäschewechseln und wunderbaren Stunden blieben wir ca. 6 Jahre zusammen.

Bei einer Einladung zu einer Fun Ralley hörte ich wieder ähnlich vertraute Töne. Von allen 30 Teilnehmern war Hans dabei. Natürlich wieder aus Salzburg Schallmoos. Die beiden Männer kannten sich sogar vom Sehen. Da fliegt man nach Rio, New York und Singapur, hat alle damaligen VIP´s an Bord, die tollsten Verehrer ...... und es ist wieder Salzburg.

Stewardessen werden nicht schwanger, (sagte mein Gynäkologe), ich schon. Mit Sack und Pack zog ich nach Österreich, 8 km entfernt von Salzburg. Ich erlebte 24 Jahre Familienleben. 11 davon hatte ich eine Boutique in Salzburg.

Unsere Tochter wurde im LKH in Salzburg geboren und 26 Jahre später meine amerikanische Enkelin. Leider wohnen sie 9 Flugstunden entfernt in Florida. Meine Tochter ist zu ihrem amerikanischen Mann ausgewandert.

Mein erstes Leben war das Abenteuer und die weite Welt.

Mein zweites Leben, Ehe, Kind, Familie.

Mein drittes Leben - ich bin geschieden, nach 52 Jahren der Verpartnerungen lebe ich glücklich alleine, Blick auf den Untersberg, in 20 Minuten in Salzburg.

Also: Einmal Salzburg, immer.......

Micaela Hemesath

Quelle: SN