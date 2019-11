SN/photo by simon matzinger on unsplash

Der Tag meiner Firmung wurde zum unvergesslichen Eindruck - für das Landkind märchenhaft, als hätte ihn mir der Hl. Geist persönlich geschenkt: im Salzburger Dom unter festlich gekleideten Menschen, bei Orgelmusik und feierlichen Ritualen; mit der Familie im Fiaker durch die Innenstadt; ich durfte im weißen Spitzenkleid hinter den Schimmeln thronen.

Wo ich hinblickte: Schönheit zum Wohlfühlen, eingebettet in die Rundungen der Stadtberge, in der Mitte durchströmt vom grünen Gebirgsfluß - über weiten Räumen die Formenvielfalt der Kirchtürme - zwischen prächtigen Gebäuden gemütliche Plätze mit Gastgärten - darüber die Festung, weithin leuchtend und überall fröhliche Menschen. Die einzigartige Verbindung von Natur, Kultur und Lebensfreude nahm ich in kindlicher Naivität als Einheit wahr.

Diese Liebe auf den ersten Blick hatte Folgen - als Fahrschülerin sehnte ich mich oft danach, erst in Salzburg auszusteigen.

Nach sieben Jahren war es endlich soweit. Im winzigen Dachzimmer mit Untersberg-Blick angekommen, begannen selige Zeiten; ich erwanderte die Stadt und ihre Berge; die Studienzeit verbrachte ich meist in der Residenz, wo ich als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitete - mit Blick auf Dom und Festung; dazu kam die verlockende Nähe des Café Tomaselli!

Aus den ersten Studienjahren bleibt mir Glücks-Trance in Erinnerung, hier inspirierte mich alles. Ich fragte mich nicht, warum; es schien der jungen Studentin selbstverständlich. Erst im Lauf des Lebens begann es bewusst zu werden, die Liebe zur "Bergprinzessin" wurde Teil der Selbsterkenntnis.

Ich lebte fünf Jahre auf griechischen Inseln, zwei Jahre in Frankreich - immer an wunderschönen Orten, bei freundlichen Menschen - und doch: nichts hielt mich fest. Immer war ich froh, wieder in Salzburg zu sein. Es wurde mir bewusst, wie wohltuend diese ausgewogene Landschaft für meine Seele ist - die Harmonie der Gegensätze diverser weiblich-runder Stadtberge zum männlich-kantig-imposanten Untersberg-Gipfel. Er wirkt nicht erdrückend, vielmehr setzt er ein Zeichen, dem seine Bedeutung in Sagen und geomantischer Tradition entspricht; laut Dalai Lama-Zitat gilt er als "Herzchakra" der Erde.

Zudem ist die Stadt verschmolzen mit traditionell heiligen Bergen: Gaisberg, der keltische heilige Berg, sowie Mönchs-, Nonn-, Kapuziner- und Plain-Berg.

Mag sein, dass diese herzbewegenden Kräfte nicht nur mich anzogen, sondern wesentlich für Salzburgs Entstehung waren. Sind sie etwa auch Teil des Zaubers, von dem Festspielkünstler sprechen?

Heute lebe ich am Fuß des Kapuzinerberges. Manchmal weidet eine Gämse in der Felswand vor dem Wohnzimmer, oft beobachte ich Vögel, Eichkätzchen und nachts Marder. Wie schön, in der Stadt nahe der Natur und dem Klang der Kirchenglocken zu sein! Wenn sich das Klosterdach am Himmelblau abzeichnet, schaue ich gerne hinauf. Dann wird mein Blick vom Goldglanz des Kreuzes in die Weite des Himmels geleitet. Ein Zeichen, wohin des Weges...

Brigitte Kronabetter

Quelle: SN