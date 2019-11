SN/photo by alfons morales on unsplash

Hallo! Mein Name ist Maximilia und ich bin zehneinhalb Jahre alt!

Ihr fragt euch sicher, was das heißt, mein Traumhaus? In meiner alten Volksschule war es Thema in Werken.

Wir, die Viert-Klässler, haben mit Altpapier und alten Pet-Flaschen gearbeitet. Für die meisten ist ein ,,Traumhaus" eine wunderschöne Villa. Viele haben ein Baumhaus gebastelt oder eine schicke Wohnung mit Garten und einem Swimmingpool. Ich aber habe ein riesige, graue Sieben gebastelt mit einer Rampe, die zu einem Kaffeehaus führt, das ganz oben ist. Und in diesem Haus sind ganz, ganz viele Bücher. Es befindet sich in Lehen. Ich glaube, die meisten Salzburger wissen, was ich meine.

Es begann alles an einem schönen Herbsttag. Obwohl er war nicht ganz so schön, denn mir war langweilig. ,,Maxi!!", ruft Hannes durch die Wohnung. Ich flitze ins Büro und schaue ihn fragend an. ,,Was ist eigentlich mit deinen Büchern? Sind die schon alle ausgelesen?" "Na ja, fast, ich hab noch ein paar zum Lesen." , antworte ich darauf, während ich die Schrift auf seinem Computer entziffere. "Stadtbibliothek!!" rufe ich laut. Ich habe schon mal was darüber gehört. Auf dem Weg zur Nachmittagsbetreuung, auf den Schildern waren schon oft Plakate von der Stadtbibliothek. Vor allem von dem Café ganz oben, wo man auf die ganze Stadt schauen kann. Das sah toll auf dem Plakat aus. "Wann fahren wir hin?"rief ich aufgeregt. "Wie wär's mit morgen?" Juhu, Stadtbibliothek ich komme!

Es war Samstag und ich war sehr aufgeregt. Gleich nach dem Mittagessen sind wir mit dem Rad losgefahren. Das war ein langer Radweg! Wir öffnen die Türe und ich roch dir Bücher und hörte die vielen Leute. Wunderbar! Im Erdgeschoss werden alle Bücher gescannt, die man ausborgt. Ich habe eine eigene Karte bekommen, auf der alles gespeichert wird.

Als wir in den 1. Stock gehen, war sie da, die Welt der Bücher! Dort gab es ganz viele bunte Regale mit Büchern für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Um die Ecke gab es Bücher für 11 bis 13. Die waren auch voll cool. Auch für kleine Kinder gibt es Platz mit Bilderbüchern und Kuscheltieren. Hannes war kurz weg, also las ich ein bisschen. Als er wiederkam sagte er:"Komm mal mit, ich zeig dir was!" Wir stiegen in den Lift ein und fuhren ganz nach oben. Das Café! Juhu!!! Hier sieht man wirklich über die ganze Stadt. Die Wände sind aus Glas und wenn man runterschaut kribbelt es im Bauch. Dort trank ich eine heiße Schokolade und Hannes einen Kaffee. Ich musste schnell aufs Klo, also beschrieb mir Hannes den Weg. Ich musste nur um die Ecke, dann war ich da. Vor mir stand eine silberne Türe. Mit beiden Händen wollte ich sie öffnen. Plötzlich ging ein lautes Wiu-Wiu durch die Luft und ich wurde knallrot. Das war wohl doch nicht die Tür zum Klo. Das war die Feuertür. Wie peinlich!! Ich lief schnell zu Hannes. Eine nette Frau sagte, dass alles in Ordnung sei. Puh, war ich froh!

Dann habe ich mir noch sieben Bücher geborgt. Ganz schön schwer am Rad, aber ich liebe Bücher über alles. Jetzt wisst ihr es! Mein Traumhaus ist die Stadtbibliothek.

Maximilia

