Es war Anfang der 1950er Jahre, als ich vom Christkind die ersten Ski bekam. Noch ohne Stahlkanten und mit einem Bradl-Lack gestrichen, benannt nach dem berühmten Schispringer Bubi Bradl, der als erster Mensch mit Ski über 100 Meter weit gesprungen ist. Tagelang bin ich mit den neuen Bretteln im tiefen Schnee herumgestapft und auch schon kleinere Hügel hinuntergerutscht. Doch was mein Vater dann mit mir vorhatte, war wohl mehr als gewagt. Er nahm mich mit auf eine Skitour auf den Biberg in Saalfelden. Auf dem Sessellift saß ich auf seinem Schoß und wir mussten vor uns eine dünne Kette einhängen, damit wir nicht hinunterfallen konnten. Von der Bergstation stapften wir im tiefen Schnee hinauf zur Schultersbachhöhe. Vater trug meine Ski und ich hatte Mühe seinen für mich viel zu großen Schritten zu folgen.

Dann stand ich da - man muss sich das vorstellen - als dreijähriger Knirps mit Schiern ohne Kanten im tiefen Schnee, weit unten das Tal. Winzig klein erkannte ich die Kirche von Leogang. Und bis dort sollten wir hinunterfahren. Mein Vater wollte mir mit flachen Schrägfahrten eine Spur in den tiefen Schnee legen, auf der ich langsam nachrutschen könnte. Ich tauchte mit den Stöcken an und fuhr beherzt lost, doch ohne Kanten rutschten meine glatten Ski sofort aus der Spur und verfingen sich im Tiefschnee. Ein Köpfler im Pulverschnee war die Folge. Ausgraben, hochrappeln und noch einmal versuchen, aber meine Ski wollten einfach nicht in der so schön vorgezeichneten Spur des Vaters bleiben, sondern bogen wieder in den Tiefschnee ab. Wieder musste ich mich als Schneemann ausgraben.

Jetzt war ich wirklich gefordert. Wie sollte ich auf diese Weise die lange Abfahrt bewältigen? Wenn Vaters Methode nicht zum Erfolg führte, musste ich mir selber helfen. Und was jetzt folgte, ist die erste Erinnerung in meinem Leben. Es war mir völlig klar, dass ich irgendwie Meter machen musste und so versuchte ich, nicht mehr der Spur des Vaters nachzufahren, sondern fuhr Schuss hinunter, soweit mich die dünnen Beine trugen und ich einen kapitalen Sturz baute. Aufstehen, wieder im Schuss gerade hinunter, Sturz und so weiter, immer wieder. Ich weiß noch genau, wie ich diese Entschlossenheit fühlte und mir ganz sicher war, dass nur diese Methode mich ins Tal hinunter führen könnte.

Vater war natürlich entsetzt über meine halsbrecherischen Schussfahrten, musste aber schließlich einsehen, dass ich auf diese Art ganz gut vorankam. Nach gefühlten hundert Stürzen schüttelte ich mir unten angekommen den Schnee aus dem Skigewand und kratzte mir die Eiskrusten aus dem Gesicht. Aber ich war stolz auf mich, wie ich diese schier unlösbare Aufgabe bewältigt hatte und natürlich unendlich erleichtert, endlich unten zu sein.

