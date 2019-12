23.36 Uhr. Mein Kollege Roli und ich haben uns gerade hingelegt, da hören wir auch schon den Pager… piep piep piep piep. Wir huschen zum Auto und fahren schnell mit Blaulicht nach Dorfgastein - Einsatzcode "Atembeschwerden". Wir besprechen auf der Fahrt, was Frau Huber fehlen könnte. Ausgerüstet mit allen Gerätschaften öffnen wir die Tür - es gibt einen Schlüsselsafe. Wir sind schon gespannt was uns erwartet… und… wir finden eine ältere aufgeregte Dame in der Küche sitzen - Frau Huber. Ich setze mich zu ihr und mir wird schnell klar - unsere Gerätschaften brauchen wir hier nicht. Sie atmet zwar schwer, aber eigentlich hat sie nur Angst. Angst vor dem Alleinsein, Angst in dem großen Haus, Angst vor der Dunkelheit, einfach Angst. Hinter jeder Tür vermutet sie einen Einbrecher. Mein Kollege Roli schaltet überall das Licht ein und öffnet die Türen, das beruhigt sie schon. Und ich rede mit Frau Huber. Hier brauche ich kein Stethoskop und keine Sauerstoffflasche, sondern einfach nur ein offenes Ohr. Ich schenke ihr einen Radler ein und höre zu. Sie bietet mir auch einen an, aber ich darf nicht, bin ja im Dienst. Sie erzählt mir von ihren Enkeln. Eine ist gerade in Brasilien - sie zeigt mir die Urlaubskarte von Sophie, die andere Enkelin ist Sängerin. Je mehr sie mir erzählt, desto ruhiger wird sie, ihr Atem hat sich auch schon normalisiert. Roli telefoniert gerade mit Frau Huber's Tochter in Salzburg und diese macht sich auch gleich auf den Weg nach Gastein. Eine Weile rede ich noch mit ihr, dann ertönt wieder unser Pager. Ich erkläre Frau Huber, dass wir zu einem Einsatz fahren müssen, aber die Tochter in ca. einer Dreiviertelstunde da ist. Sollte es ihr aber in der Zwischenzeit wieder schlechter gehen, soll sie einfach wieder auf den Knopf ihres Notrufbands drücken und wir kommen wieder zu ihr. Dann verabschieden wir uns, sie ist jetzt ganz ruhig und entspannt. Sie hat nicht mehr auf den Knopf gedrückt - es geht ihr wieder gut. Es sind also vielleicht nicht immer die spektakulären Einsätze so wichtig, sondern auch Frau Huber, die ganz verängstigt ist und uns genauso braucht.

(Namen geändert)

Erlebt und erzählt von Michaela Moritz

