SN/photo by johannes mändle on unsplash

Vor vielen Jahrzehnten kam ich in Salzburg als > Italiener< auf die Welt. Meine Südtiroler Familie musste im 2. Weltkrieg Südtirol verlassen, sie hatte >optiert< und sich gegen das Bleiben in Italien entschieden. Zum Zeitpunkt meiner Geburt hatte meine Familie noch die italienische Staatsbürgerschaft. Und so war auch ich ein >kleiner Italiener<.

Noch im Spital kam eine Tiroler Hexe zu mir und warnte mich: Kleiner pass auf, du bist da in Salzburg, du darfst nur deutsch sprechen, auf keinen Fall Italienisch. Redest du Italienisch, werden dir die Haare ausgehen.

Zu Hause dann, in unserem Behelfsheim, da wurde sowieso nur Tirolerisch und Pongauerisch gesprochen, aber nie Italienisch. Der Opa mit blauem Schurz war der Tata, ich war das Biabl, die Tante war die Gitsch.

Nicht einmal italienisches Essen war damals gut, Spaghetti und Pizza war kaum bekannt in Salzburg. Gut war aber die traditionelle bäuerliche Kost wie Schlutzer, Knödel, Gröstl, Muas und Ähnliches.

Die Integration der vielen Südtiroler in Salzburg ging schnell vor sich. Es war Aufbruchstimmung in Österreich. Mama, Papa, Onkeln und Tanten waren jung und tatkräftig, die Sprache war ohnehin keine Barriere. Nur die Großeltern waren manchmal wehmütig wegen der verlorenen Südtiroler Heimat.

Ein paar Jahre später im Pfarrkindergarten, da war ich schon ein richtiger Pongauer, selbstbewusst und mit einem Tirolerschädl ausgestattet. Und bald auch ein richtiger österreichischer Staatsbürger.

Die Südtiroler sind rasch in der Salzburger Bevölkerung aufgegangen, äußerlich und sprachlich sind sie nicht als solche zu erkennen. Familiennamen erinnern noch an den Tiroler Ursprung: Überbacher, Kaserbacher, Robatscher, Girardi, Dellago, Sandri, Forcher, Palfrader und wie sie alle heißen.

Die vielen Südtirolersiedlungen sind längst nicht mehr nur den Südtirolern zum Wohnen vorbehalten.

Die Südtirolerverbände versuchen, die Erinnerung an die alte Heimat aufrecht zu erhalten. Die Trachten der Südtiroler Talschaften werden bei festlichen Anlässen in der Öffentlichkeit stolz präsentiert.

Wir fühlen uns sehr wohl in unserem Salzburg. Salzburg ist unsere Heimat, sie hat wohl sehr viele Ähnlichkeiten mit der verlassenen Heimat; die Landschaft und die Menschen. Oft urwüchsig und schroff, aber meist authentisch und herzlich.

Salzburg und Südtirol sind gut in Europa verwurzelt. Die Wege sind kurz geworden, der kulturelle Austausch unter den Nationen ist stark.

Und als geborener >Italiener< muss auch ich hie und da Italienisch reden. Es fällt mir nicht schwer. Aber, wie mich die Tiroler Hexe vor Jahrzehnten gewarnt hat, gehen mir tatsächlich schön langsam die Haare aus.

Gerhard Maier

Diese Story wurde ursprünglich veröffentlicht auf www.story.one. Salzburg schreibt die besten Geschichten. Welche ist Ihre? www.story.one

Quelle: SN