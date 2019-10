SN/photo by rifqi ali ridho on unsplash

Leider habe ich seinen Namen nie erfahren. Vielleicht hieß er Rudolf, Heinrich oder gar Emil? Ich weiß es nicht. Für uns war er einfach der "Herr Ober".

Ich war 16 Jahre alt, Schülerin am BORG Josef Preiss Allee und eine begnadete Schulschwänzerin. Besonders inniglich schwänzte ich Mathe und jenes Fach, welches eigentlich im Mittelpunkt dieser Schule stand: Musik und Gitarre. Aus mir bis heute unbegreiflichen Gründen durfte ich als Mädchen nicht Saxophon lernen. Der einzige Saxophonlehrer der Schule nahm nur Buben, hieß es. Also blieb mir Gitarre. Oder Flöte. Ich wählte Gitarre, wurde einer Lehrerin Marke "alt und bieder" zugeteilt und entschied mich bald danach fürs Abenteuer Schulschwänzen.

Freitag war Schwänztag. Zwei Stunden Mathematik, danach eine Stunde Musik und zwei Stunden Gitarre. Ein Vormittag wie gemacht zum Schwänzen. Jeden Freitag Morgen fuhr ich, ausgestattet mit Schultasche und Gitarre, mit meinem Vater in die Stadt Salzburg. Er arbeitete im Kaiviertel als Beamter und fand diese gemeinsame Anreise zweckmäßig, weil ich doch von seinem Arbeitsort nur ein paar Minuten hinunter in die Schule hatte. Ich aber hasste es kutschiert zu werden, fühlte mich unfrei, kontrolliert. Immerhin war ich doch fast erwachsen!

Rasch lief ich die Kaigasse entlang, am Gericht vorbei und die Schanzlgasse hinunter, durch den kleinen Park, überquerte die Petersbrunnstraße und platzierte mich am "Corner", dem beliebten Sammelplatz der halbstarken Beinaherwachsenen, an dem Lehrer irgendwie nur mit eingezogenem Kopf vorbeihuschten.

Kurz vor acht Uhr zogen wir los. Vier oder fünf fanden sich immer. Zuerst ging's die Nonnbergstiege rauf zur Festungsgasse. Da oben traf man kaum Lehrer. Wir lungerten auf irgendwelchen Mauern rum, rauchten, quatschten, schlugen Zeit tot und blickten auf die Stadt, in der aus unserer Sicht nur Spießer wohnten. Sobald uns fröstelte, zog es uns wieder hinunter. Genauer gesagt ins Tomaselli-Stüberl, dem hinteren Bereich des bekannten Salzburger Kaffeehauses, einem Ort dunkler Nischen aus Bänken und Tischen.

Wir bestellten heiße Schokolade mit Schlag, einen Einspänner oder Verlängerten. Mehr ging sich nicht aus, Taschengeld war immer knapp. Wir rauchten Kette, redeten und redeten, drückten uns dabei in unsere Nische, immer in Angst erwischt zu werden, als Schulschwänzer enttarnt. Zum Heißgetränk gab es zum Glück ein Glas Wasser. Und im Tomaselli-Stüberl einen Verbündeten. Wie durch ein Wunder saßen wir immer vor einem vollen Glas Wasser, wenn die gestrenge Chefin des Tomasellis im Stüberl Kontrolle ging. Der alte Ober des ehrwürdigen Kaffeehauses setzte dann immer seinen unschuldigsten Blick auf und zuckte mit den Schultern. Doch sobald die Chefin weg war, stellte er erneut, mit einem fröhlichen Augenzwinkern im Gesicht, Gläser mit frischem Wasser auf unseren Tisch. Dank ihm saßen wir Freitag für Freitag stundenlang im Warmen.

Wie er hieß? Rudolf, Heinrich, oder vielleicht auch Emil.

Sonja Schiff

Quelle: SN