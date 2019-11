SN/photo by carina tysvær on unsplash

Bruck an der Großglocknerstraße - das Dorf in dem ich aufgewachsen bin - liegt schön eingebettet zwischen der Zeller Schmittenhöhe, dem Kapruner Kitzsteinhorn und dem Großglockner. Ich wuchs also inmitten von Skigebieten auf und so könnte man annehmen, dass ich eine top Skifahrerin bin.

Leider hat mir das Skifahren niemand wirklich beigebracht. Aber so wie das Schwimmen hab ich auch das Skifahren irgendwie notdürftig erlernt - ans Ziel komme ich immer irgendwie.

Bruck hatte einen kleinen "Babylift" - also einen Hang, an dem man die ersten Schwünge als Kleinkind macht. Und genau hier fand das jährliche Skirennen der Volksschule statt.

Es stand also mein erstes Rennen bevor und die Aussicht auf die Belohnung aller Teilnehmer pushte meine Motivation immens: ein Paar Frankfurter Würstel mit Ketchup und einer Semmel. Noch heute kann man mich mit (gutem) Essen zu Höchstleistungen treiben.

Mein Vater brachte mich zum Skilift. Dort angekommen ging er schnurstracks zu meiner Lehrerin und erklärte ihr, dass wir ein kleines Problem haben. Ich würde zwar den Berg runter kommen, jedoch nicht hoch, weil ich nicht mit dem Lift fahren könne.

Dazu muss man sagen, dass der Lift eine sehr eigenwillige Konstruktion war. Einzelne Bügel die im Abstand von 10 m an einem Stahlseil angebracht waren. Das Problem war nur, dass der Bügel zwar vom Liftwart richtig im Kreuz platziert wurde, dieser jedoch durch die Größenunterschiede der einzelnen Skifahrer zu wandern begann. War der Bügel anfangs im unteren Rückenbereich, wanderte dieser dann in die Kniekehle, um kurz darauf unter der Achsel seinen Platz zu finden. So passierte es ständig, dass sämtliche Kinder auf der Liftstrecke aufgesammelt werden mussten.

Meine Lehrerin überlegte, wie man mich doch am Rennen teilnehmen lassen kann. Mein Vater machte dann den Vorschlag, dass er mich den Hügel nach oben zieht. Er suchte mich inmitten der Kinderschar, konnte mich aber nicht finden.

Während er sich mit meiner Lehrerin unterhielt, hatte ich schon meine eigenen Pläne. Denn was muss, das muss. So war mir klar, dass ich es schaffen musste, den Berg nach oben zu kommen, damit ich auch zu meiner Belohnung kam. Also machte ich mich selbstständig auf den Weg zum Lift, ließ einige Bügel an mir vorbeisausen, um mir dann einen Bügel zu krallen, mich an diesen zu klammern und mich vom Lift nach oben ziehen zu lassen.

Normalerweise hätten mir auf dem Weg die Kräfte ausgehen müssen. Ich war ja als Kind mit 1,25 m und 23 Kilogramm jetzt nicht die Größte und Stärkste. Aber ich war immer schon eine Beißerin und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich das auch umgesetzt. Und so kam ich nach einer anstrengenden Liftfahrt oben an.

Ich ging an den Start, machte die paar Schwüngen nach unten und kam gut und ohne Sturz im Ziel an. Die Platzierung (ich wurde nicht Letzte) war mir völlig egal, denn ich hatte nur mehr meinen Trostpreis vor Augen: ein Paar Frankfurter Würstel mit Ketchup und einem Semmerl.

