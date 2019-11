Machst du eine Knödelakademie, kommst du ums Praktikum nicht herum. Ein Hotel in St. Gilgen bekundete 1982 Interesse, uns drei Gastgewerbeneulinge aufzunehmen. Die Jutta, die Moni und mich.

Sofern die Möglichkeit bestehe, sollten wir zumindest in den Bereichen Service, Rezeption, Zimmerservice und Küche eingesetzt werden. Moni und mich interessierte am meisten der Restaurantbereich. Jutta wollte unbedingt in die Küche, obwohl wir von anderen Praktikantinnen vor dem Küchenchef gewarnt worden waren. Der "Hofer" habe seinen größten Spaß, immer wieder Opfer zu finden, die er malträtieren und erniedrigen könne. Jutta war sein erstes von uns dreien.

Sein größtes cuisinales Lustempfinden hatte der selbst ernannte Meister des Hackstocks dann, wenn er Neulinge beim Abprüfen seines Lieblingsthemas, der Zubereitung von Salzburger Nockerln, zur Schnecke machen konnte. Laut Küchen-Gott Hofer müsse ein jeder, der sich anmaße, in Salzburgischen Landen gastronomisch tätig sein zu wollen, genauestens wissen, wie diese Leibspeis der Salzburger zuzubereiten sei. Jutta weinte viel in diesen drei Wochen.

Besonders freute sich der Hofer auf mich. Mit der Goscherten, kündigte er an, würde er besonders viel Spaß haben. Aus diesem Grund hatte ich mich in dieser internetlosen Zeit mittels Büchern aus der St. Gilgener Bücherei mit Fachwissen eingelesen.

Als ich derart gewappnet meinen Dienst antrat, stand jedoch anstatt des Küchentyrannen die Juniorchefin am Herd. Hofer habe sich zuhause beim Zwiebelschneiden arg an der Hand verletzt und falle aus. Zwar hätte ich eigentlich jubeln sollen, doch ich war eher enttäuscht. Sollte mir diese Challenge wirklich erspart bleiben?

Mitnichten! Just als die Juniorchefin eine nicht angekündigte Gruppe Engländer kulinarisch zu befriedigen versuchte, kam nach 14h eine Zusatzbestellung von dreimal Salzburger Nockerln herein. Pause adé - da musste ich ran! Aufgrund des mir erlesenen Wissens und mit Unterstützung unserer Abwaschdame Fatma, die nach über 15 Jahren an Hofers Seite wohl nichts mehr erschüttern konnte, fabrizierte ich die ersten Salzburger Nockerln meines Lebens.

Als ich kurz danach ins Restaurant gebeten wurde, schlug mir das Herz bis zum Halse. Doch es gab sofort Entwarnung. Die französichen Gäste waren sehr angetan gewesen und wollten sich persönlich bedanken; und zwar in Form eines Einhundert-Schilling-Scheins. Als Draufgabe erzählte ich ihnen noch von der Bedeutung der drei Gupfe, welche die Salzburger Hausberge symbolisierten; nämlich den Mönchsberg, den Kapuzinerberg und den Gaisberg. Und auch davon, dass die Nockerl angeblich von Salome Alt, der langjährigen Mätresse des Salzburger Erzbischofs, im 17. Jahrhundert erstmals kreiert worden seien.

Dass es aber auch die Annahme gebe, Napoleon Bonaparte könne hinter dieser Mehlspeisköstlichkeit stecken, das verriet ich den Franzosen nicht. Der kulinar(r)ische Leu muss ja nicht geweckt werden.

Maria Modl

Diese Story wurde ursprünglich veröffentlicht auf www.story.one. Salzburg schreibt die besten Geschichten. Welche ist Ihre? www.story.one

Quelle: SN