Wonnemonat Mai

Wenn die linden Mailüftchen wehen

Ist es um viele geschehen

Sie strömen hinaus in Wald und Flur

Um zu genießen, die auferstandene Natur

Klare Bächlein fein

Zartes Grün so frisch und rein

Die Augen wandern entzückt umher

Um aufzunehmen der Sinnesfreuden mehr

Die Vöglein zwitschern vergnügt und flattern euphorisch vom Baum zum Strauch

Sie genießen die Wärme, wie wir Menschen auch

Bienchen schweben summend von Blüte zu Blüte

Dankbar der Natur für ihre Güte

Frühlingsduft erfüllt die Luft - sie strömt in alle Lungen

Sie ist ein Labsal für die Alten und die Jungen

Alle Seelen sind erfüllt von Glück

Der holde Lenz - er ist zurück!

Wilfried Ledolter







