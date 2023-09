Wonneort Wald

In einem Heidelbeerfeld umgeben von Wald

Lass ich mich nieder

Ich blicke um mich, immer wieder

Eine angenehme Kühle umsäuselt mich

Das Blau der Beeren ist ein Augenschmaus für mich

Behutsam pflücke ich ein paar der Schönsten

Führe sie zu meinem Munde mit einem Raunen

Ein zarter Biss und schon umschmeicheln sie meinen Gaumen

Auch wenn sie blaufärben Lippen und Mund

Sie sind genüßlich und sehr gesund

An dieser Stelle verweile ich sehr gerne

Über dem Grün des Waldes ziehen weiße Wolken in die Ferne

Wilfried Ledolter









