"Zehnerln": Eine Reise in die Vergangenheit

Zum Kinderfoto von Anton Holzer "Rätselhaftes Kinderspiel", Wochenendausgabe 2./3. 12. 2023:

Ich bin Jahrgang 1945. Beim Betrachten dieses Fotos werden einige Erinnerungen wach. Schon allein die Art des Fotos. Ein bisschen gelblich mit diesem gezackten Rand. Meine Mutter machte mit einer kleinen Kamera Fotos von uns.

Nun zum Inhalt: Stundenlang (50er Jahre) spielten wir mit dem Ball "Zehnerln". Das waren von zehnmal (einfach) bis einmal (schwierig) Würfe an die Wand, wobei der Ball wieder gefangen werden musste. Wer einen Fehler machte, musste den Ball an die nächste abgeben. Gewonnen hatte, wer als erster mit dem "Gsetzl" fertig war. Auf dem Foto offensichtlich ein genervter kleiner Bruder (Körperhaltung), der auch einmal drankommen wollte. Wir hatten ja nur einen Ball und der musste durchgereicht werden. Und Barfußgehen war nichts Außergewöhnliches für uns.

Ich hab mich sehr zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit und danke für die Reise in die Vergangenheit.





Renate Gassner, 5083 St. Leonhard