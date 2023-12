Zeit mit Emma

Mein drittes weibliches Enkerl Emma, stolze sechs Monate alt, sitzt entspannt auf Opas Schoß und studiert konzentriert ihr Knisterbuch, da kann man drücken, beuteln oder auf den Boden werfen; im ersten Lebensjahr lernt der Mensch ja am meisten. Danach ist Strampeln und genaues ruhiges Beobachten des Familienrunds am Mittagstisch angesagt.

Dort sitzt ihre Mutter Helene, die dadurch in Ruhe ihre Mahlzeit genießen kann, weil am liebsten ist Emma schon noch bei ihr. Ein nicht zu unterschätzender Bonus.

Michael Schönheinz







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at.

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum.