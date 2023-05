Vor vier Jahren bist du vorausgegangen, meine liebe Mama!

Heute zum Muttertag, zünde ich an deinem Grab eine Kerze für dich an.

Wie schön wäre es, dich wiederzusehen und dich zu umarmen.

Ich habe dir am Muttertag immer einen Blumenstrauß und ein kleines Malakoff-Törtchen mitgebracht, das du so mochtest.

Dann sind wir zusammengesessen und haben bei einem Gläschen Sekt geplaudert und gelacht

Das ist vorbei!

So viele Fragen hätte ich noch an dich, die für immer unbeantwortet bleiben.

So viel hätte ich dir zu erzählen, was nicht mehr möglich ist!

Bitte schau herab auf mich am Muttertag - ich blicke hinauf zu dir.

Sei umarmt und ruhe in Frieden, da oben Mama!

Wilfried Ledolter







