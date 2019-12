100 Jahre Salzburger Festspiele

Seit der Gründung der Zeitung im Jahr 1945, somit seit 75 Jahren, berichten die „Salzburger Nachrichten“ über die Salzburger Festspiele. Seit 1967, also seit mehr als einem halben Jahrhundert, wird das Kulturfestival alljährlich publizistisch von den SN in eine eigene Sonderbeilage gefasst – die „SN-Festspielbeilage“. Diese erscheint 2020 in einer besonders festlichen Aufmachung. Im kommenden Jubiläumsjahr 2020 darf gefeiert werden: Die Salzburger Festspiele haben sich in den 100 Jahren ihres Bestehens zum bedeutendsten Kulturfestival der Welt entwickelt. Das Programm 2020 wird ein künstlerisches Feuerwerk an Veranstaltungen mit den besten Dirigenten, Regisseuren, Sängern, Musikern, Schauspielern und Orchestern. Die „SN-Festspielbeilage“ wird dem Anlass gemäß so interessant, so umfangreich und in einer Auflagenhöhe wie nie zuvor sein – und als Leitmedium reflektieren, analysieren und einen Blick in die Zukunft werfen. Geschrieben von den besten Kulturjournalisten des Landes, die ihr ganzes Leben mit den Salzburger Festspielen verbracht haben.

Die renommierte SN-Beilage zu den Salzburger Festspielen steht für Kulturjournalismus auf höchstem Niveau

Eckdaten

Erscheinungstermin: Samstag, 18. Juli 2020

Anzeigenschluss: Freitag, 19. Juni 2020

Format: Berliner (300 x 450 mm)

Auflage: ca. 200.000 Exemplare

92.962 Exemplare in der österreichweiten Gesamtausgabe der SN (Quelle: ÖAK, 1. HJ 2019)

20.000 Exemplare Münchner Merkur

20.000 Exemplare Augsburger Allgemeine

34.000 Exemplare Oberösterreichischen Nachrichten

20.000 Exemplare Der Standard

13.050 Exemplare Sonderverteilung

